Drama på rådhuset: Københavns største parti smidt ud af forhandlinger

Det største parti på Københavns Rådhus er blevet bedt om at forlade budgetforhandlingerne.

Enhedslisten er, sammen med Alternativet, dermed indtil videre uden for indflydelse, når Københavns Kommunes fremtid skal tegnes.

Det fortæller Enhedslistens teknik- og miljøborgmester:

- Foreløbigt er vi blevet bedt om at gå. Men vi holder fokus og viser, at vi er klar til at forhandle, siger Line Barfod til TV 2 Kosmopol.

Dermed sidder Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, De Konservative, DF, Venstre og Liberal Alliance lige nu og forhandler budgetaftalen.

Det er samme partier, der står bag den nye principaftale om Lynetteholm, der blev vedtaget i juni, og som afsætter penge til Lynetteholm i budgettet to år frem.

Og det er ifølge Line Barfod årsagen til eksklusionen.

- Vi er ude, fordi vi ikke er med i principaftalen om Lynetteholm. Vi er ikke blevet bedt om at sige ja eller nej til noget, vi er bare blevet bedt om at gå, siger hun.

Ifølge politisk kommentator Pia Allerslev, så er det 'et ældgammelt trick' at partier uden for store aftaler ikke bliver inviteret med til bordet.

- Hvis man ikke kan være med på noget afgørende, så kan man ikke være med.

Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at Enhedslisten og Alternativet er sendt uden for døren.

- Det er helt som ventet. Den store aftale som partierne indgik i juni var, at man var med på Lynetteholm som projekt, og der har de to partier været meget klare i retorikken som modstandere, siger Pia Allerslev til TV 2 Kosmopol.

Enhedslisten blev ved kommunalvalget i 2021 det største parti på rådhuset. Dermed måtte Socialdemokratiet for første gang i hundrede år sige farvel til den titel.

Da budgetforhandlingerne året efter gik i gang, blev det også uden overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), resten af Socialdemokratiet og SF. En budgetaftale der af samme årsag blev kaldt historisk.

Men efter sidste års ydmygelse er balancen nu vendt: Socialdemokratiet er en del af det forhandlende flertal, mens Enhedslisten og Alternativet, der tilsammen sidder på 18 ud af 55 stole i den københavnske borgerrepræsentation, er ude.

Pia Allerslev vurderer, at de to partier ikke bliver inviteret tilbage til forhandlingerne:

- Det gør forhandlinger lidt lettere, når der er færre om bordet. Og præcis social- og teknik og miljøområdet er to tunge områder for København, så der er mange, der frygter, at de vil blive behandlet stedmoderligt uden de to borgmestre fra Enhedslisten til stede, siger Pia Allerslev.

I Enhedslisten er der dog stadig håb om at blive inviteret tilbage.

- Vi fastholder, at vi er klar til at tage del i forhandlingerne, siger Line Barfod.