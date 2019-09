Drama ved danskerhotel: Claus overrasket af flammer

Det blev en hektisk aften for Claus Brocks under hans ferie på den græske ferieø Rhodos.

Pludselig var der nemlig store flammer tæt på hans hotel, Hotel Virginia.

- Det stank helt vildt pludselig, men der var ikke nogen, der sagde noget. Det var det mest bekymrende. Så fik ilden fat, og brandalarmen gik, men der var stadig ingen, der sagde noget.

- Efter en time med brand, kaos og utryghed, har ingen henvendt sig endnu, og politiet kører rundt og undersøger spredning. Hotellet har sat musik på igen og lader som ingenting, siger Claus Brocks.

Claus Brocks blev noget overrasket, da ført flammerne fik fat. Foto: Privatfoto

Den ferierende dansker er afsted med Bravo Tours, som har sat sig ind i sagen.

- Det var ikke på selve hotellet, der var brand, men på et stykke jord i nærheden. Man mener indtil videre, at branden startede ved, at en person har smidt en cigaret i noget tørt buskads, siger administrerende direktør i rejseselskabet Peder Hornshøj.

Ifølge Bravotours opstod branden på et stykke jord nær hotellet. Foto: Privatfoto

Claus Brocks fortæller, at der er styr på branden efterhånden, men at han havde håbet på noget mere information fra hotellets side.

- Det er simpelthen den dårligste information, jeg har oplevet. Der var også folk, der løb fra sted til sted med kufferter i hånden, siger han.