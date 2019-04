Dramatisk beslutning i 7-Eleven

Moderselskabet bag 7-Eleven, japanske Seven & i Holdings, har taget en dramatisk beslutning: Efter 40 år med voldsom ekspansion satser man nu i stedet på at udvikle de eksisterende butikker.

Siden 70'erne har selskabets forretningsmodel ellers været domineret af åbningen af nye butikker. I 2010 kunne kæden således slå dørene op til butik nummer 40.000 på verdensplan, mens det tal kun seks år senere var oppe på 60.000.

I dag driver selskabet svimlende 66.579 forretninger fordelt på fire kontinenter.

Den pludselige ændring i strategi skyldes ifølge Nikkei, at kædens asiatiske franchisetagere har været i oprør over manglende arbejdskraft og svindende indtjening.

Da specielt det japanske marked er afgørende for 7-Eleven, som har omkring 20.000 butikker i landet, har man valgt at trække bremsen for den tunge ekspansion. Nu skal de eksisterende butikker i stedet udvikles og opgraderes.

Blandt andet skal de tætpakkede butikker udvides med mere plads, og man vil introducere frostvarer som et fast produkt.

7-Eleven Danmark: Gælder ikke her

Hos Reitan Convenience Denmark, som er selskabet bag 7-Eleven her i landet, har man dog ingen planer om at stoppe ekspansionen foreløbig.

- Vi åbner stadigvæk nye butikker i Danmark, siger selskabets administrerende direktør, Jesper Østergaard, til Ekstra Bladet.

- Vi har allerede åbnet tre i år, og vi kommer i alt til at åbne en seks-otte stykker mere. Også i de kommende år vil vi åbne nye butikker.

Behovet for at opgradere de eksisterende butikker er ifølge direktøren heller ikke relevant i Danmark, da man her allerede har skruet op for mængden af varer og butikkernes fysiske rammer.

- Alle de butikker, hvor vi fysisk har plads til det, har fået siddeområder, så man kan sætte sig ned og nyde sin mad eller tage en kop kaffe, forklarer Jesper Østergaard.

- Vi synes jo selv, at vi har forandret os rigtig meget over de seneste fem år, hvor vi er gået fra at være et mere traditionelt convenience-koncept med hotdog, pizza og cola til i dag at have et langt bredere sortiment.

Men hvad kan danskerne så forvente sig af fremtidens 7-Eleven? Jesper Østergaard er klar i meldingen:

- Fremadrettet tror jeg, man vil se, at vi bevæger os meget mere over i kvalitetsmad og kvalitetsprodukter end det, man ser i dag, siger han.