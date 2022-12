Dramatisk: Kinesisk jagerfly få meter fra at ramme amerikansk fly

Et kinesisk jagerfly var i sidste uge blot seks meter fra at ramme et fly fra det amerikanske luftvåben over Det Sydkinesiske Hav.

Det oplyser USA's militær torsdag.

Hændelsen fandt sted 21. december og involverede et kinesisk J-11-jagerfly og et amerikansk RC-135-fly. Det amerikanske fly måtte manøvrere uden om det kinesiske for at undgå en kollision, lyder det.

- Den amerikanske indsats i Indo-stillehavsområdet skal sikre et åbent Indo-stillehavsområde, og vi fortsætter med at sejle internationalt og flyve og operere i internationalt luftrum, skriver militæret i en udtalelse.

Indo-stillehavsområdet strækker sig fra Afrikas østkyst til stillehavslandene.

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, har tidligere advaret om en stigende tendens til, at kinesiske militærfly opfører sig farligt i luftrummet.

J-11-jagerflyet er et godt 20 meter langt fly med en enkelt pilot om bord.

Det var tæt på at støde sammen med RC-135-flyet, der er bygget af Boeing og er et cirka 42 meter langt rekognosceringsfly.

Australiens forsvarsministerium sagde i juni, at et kinesisk jagerfly i maj på farlig vis opfangede et australsk overvågningsfly over Det Sydkinesiske Hav.

Ifølge Australien fløj det kinesiske fly tæt på det australske og kastede små aluminiumstykker i luften. Stykkerne røg i det australske flys motor.