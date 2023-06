Dramatisk redningsaktion: Om 24 timer slipper ilten op

Dansk udbådsekspert frygter, at det bliver umuligt at finde ubåden i tide

Tiden er ved at løbe ud for de fem personer om bord på ubåden Titan, som søndag forsvandt i havets dyb ved Titanic.

Mandag lød meldingen, at der var ilt til 96 timer i ubåden.

Tirsdag aften var meldingen fra den amerikanske kystvagt, at sandet er ved at løbe ud i timeglasset.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kaptajn i den amerikanske kystvagt Jamie Frederick oplyste tirsdag aften dansk tid, at der kun er ilt til 40 timer i ubåden. Foto: Joseph Prezioso/Ritzau Scanpix

Et døgn tilbage

Tirsdag aften oplyste kaptajn i den amerikanske kystvagt Jamie Frederick ifølge CNBC, at der var 40 timers ilt tilbage.

- Eftersøgnings- og redningsmandskab arbejder døgnet rundt for at finde undervandsfartøjet og besætningen, sagde kaptajnen samtidigt på et pressemøde.

Onsdag er der klokken 12 dansk tid omkring 24 timers ilt tilbage for besæstningen.

Klokken 12 torsdag til middag vil det være slut.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Titan er forsvundet i området ved skibsvraget Titanic godt 1000 kilometer ud for USA's østkyst. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Nål i titusinde høstakke

Ekstra Bladet har talt med formanden for Dansk Ubådsforening, Jan Orlav Skogøy. Han vurderer, at der skal et mirakel til, hvis ubåden skal findes i tide.

- Det tog jo rigtig mange år bare at finde Titanic, så det at finde en ubåd, som måske ligger et tilfældigt sted dernede og bare er sunket til bunds, er som at finde én nål i titusinde høstakke. Det er en meget kompliceret opgave.

Artiklen fortsætter herunder ...

Tror ikke på det

Onsdag lyder det fra Kystvagten, at man har hørt bankelyde med 30 minutters mellemrum under havets overflade.

Men Jan Orlav Skogøy tror ikke, at bankelydene stammer fra udbåden.

- Man ville banke febrilsk, hver tredje minut eller hele tiden, hvis man viste, at det var ens chance for at blive reddet. Man ville jo ikke kun banke hver halve time, siger han.

Den danske ubådsekspert frygter derfor det værste.

- Jeg håber ligesom alle andre på, at de bliver fundet, men sandsynligheden er meget, meget lille - nærmest forsvindende lille. Jeg tror ikke på det, slutter Jan Orlav Skogøy.

Klokken 19 dansk tid onsdag aften vil Kystvagten holde pressemøde om den forsvundne ubåd Titan

Eksperternes teorier: Det kan være sket med den forsvundne ubåd