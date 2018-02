Dramatiske billeder: Cockerspaniel overlever voldsomt møde med elge

En lille cockerspaniel overlevede nærmest mirakuløst et voldsomt møde med to elge i en have i byen Anchorage i Alaska.

Den dramatiske episode blev fanget på hundeejerens overvågningskamera, og hun har valgt at dele videoen med offentligheden for at gøre opmærksom på problemet med de store elge i området.

- Vi er nødt til at være forsigtige i forhold til omgivelserne, og folk er nødt til at være opmærksomme på, hvor farlige de er, lyder det fra Kim Mahosky ifølge det lokale medie Channel 2.

Kim Mahoskys to hunde befandt sig i baghaven, da to store elge pludselig forcerede hegnet og gik til angreb på hundene. Værst gik det ud over Kim Mahoskys cockerspaniel, Daisy, der flere gange blev ramt af det tunge dyr,

Trods det voldsomme overfald slap den lille cockerspaniel med livet i behold efter en tre timer lang operation.

