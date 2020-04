Drastisk fald i Psykiatrien: - Jeg er bekymret

Under coronakrisen har Region Nordjylland oplevet et drastisk fald i antallet af henvisninger og optagede senge i Psykiatrien. Det bekymrer regionsrådsformand Ulla Astman

Psykiatrien i Region Nordjylland har oplevet næsten en halvering i antallet af henvisninger og antallet af optagede senge er faldet fra cirka 85 til 56 procent i uge 15.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Jeg er bekymret for, om tallene dækker over, at der er psykisk syge borgere, som ikke får den behandling, som de bør have, siger regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman i pressemeddelelsen.

Behandlingen på sengeafsnit i Psykiatrien har fortsat åbent og andre behandlingsforløb sker gennem video- og telefonkonsultationer. Der er derfor ikke noget i vejen for, at psykisk syge fortsat kan blive behandlet i Psykiatrien.

Derfor opfordrer regionen nu patienter til at henvende sig med deres psykiske sygdom og læger til ikke at tøve med henvisninger til Psykiatrien.

Kan trygt komme i Psykiatrien

Ifølge lægefaglig direktør i Psykiatrien, Tina Gram Larsen, så er der ingen grund til bekymring hos patienterne, da Psykiatrien er rustet til at tage imod patienter under coronakrisen.

- Derfor vil jeg understrege, at patienterne trygt kan komme hos os i Psykiatrien - vi er klar til at behandle både ambulant og under indlæggelse - på trods af corona, siger Tina Gram Larsen.

Regionen håber derfor med opfordringen, at de får vendt tendensen med færre henvisninger og flere tomme senge, så der ikke sker forværring af sygdom eller ubehandlet sygdom.