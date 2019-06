Drastisk temperaturfald og skybrud: Bevæger sig med 50 km/t.

Det er slut med sol og sommer. I hvert fald for nu.

Ifølge DMI ruller et uvejr ind over landet i de kommende timer, og med det kan vi forvente store mængder vand, torden og nogle steder ligefrem hagl.

DMI har således udsendt et varsel om risiko for lokale skybrud på tværs af landet, der i disse timer ruller ind over den vestlige del af Jylland og fortsætter i en østlig bane ind over landet.

Foruden store mængder nedbør er der også risiko for voldsomme vindstød.

50 kilometer i timen

Ifølge DMI's varsel bevæger fronten sig med omkring 50 kilometer i timen.

Således vil den ramme Aarhus, hvor der i denne weekend afholdes den årlige Northside Festival, frem mod klokken 19.

- Det ser ud til, at koldfronten med de kraftigere byger har passeret det meste af Jylland. Men der er et nyt område nede over Nordtyskland, der er på vej op over landet syd fra, siger meteorolog ved DMI Dan Nilsvall.

Vejrsystemet fra Tyskland bevæger sig netop nu op over Lolland Falster, det østlige Fyn samt Sjælland.

Ifølge de nuværende prognoser ser det ud til, at hovedstadsområdet der står for skud mellem 17.30 og 21.

Sådan bliver vejret i weekenden

Kun det sydlige Jylland, vestlige Fyn og Bornholm ser ud til at gå fri, som det fremgår af nedenstående grafik.

I Nordjylland har DMI udsendt en såkaldt 'risikomelding', der er DMI's laveste advarselskategori. I det gule område er der udsendt et kategori 1-varsel, der dækker over kategorien 'voldsomt vejr'. Om voldsomt vejr skriver DMI: 'Vær opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter.' Foto: DMI

Når DMI varsler skybrud, betyder det, at der kan komme 15 millimeter nedbør indenfor et tidsinterval på 30 minutter.

- Vi forventer det er overstået omkring klokken 20-21 lokal tid. Men resten af natten kan der komme lokale byger på Sjælland og Lolland-Falster.

- Når området kommer ind over, falder temperaturen drastisk. I løbet af natten vil den falde til mellem 10 og 15 grader, siger Dan Nilsvall.

Han oplyser at temperaturerne de kommende dage vil falde til omkring 20 grader. Vejret vil være mere ustadigt med både sol og regn ind i weekenden.

- Jeg kan ikke se stabilt sommervejr, som det vi har haft de seneste dage. Det er mere klassisk dansk sommer, siger han.