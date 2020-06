Drejede forkert og blev beskudt

En fisketur i juli sidste år var ved at ende fuldstændig galt for amerikanske Charles Landers, da han kom til at dreje ned af en forkert indkørsel i staten Texas.

Indkørslen tilhørte nemlig Michael Alan Truelock, og han var absolut ikke i humør til uventede gæster, skriver blandt andet New York Post og Daily Mail.

Mens han søgte efter et godt sted at fiske kom Landers nemlig til at køre ind på Truelocks grund, og det fik grundejeren til at gå amok.

Den 50-årige mand trak trak en pistol mod Charles Landers og truede med at slå ham ihjel, hvilket du kan se i den video, som Landers optog af hændelsen. Se den over artiklen.

Her kan du også se hvordan Michael Alan Truelock skyder efter bilen, da Landers vælger at afslutte den anspændte situation ved at køre sin vej. Efterfølgende var Landers angiveligt så chokeret over hændelsen, at han kom til at køre i en grøft.

Michael Alan Truelock er sidenhen blevet anholdt og sigtet for et groft overfald med med et dødeligt våben, hvilket han skal i retten for næste måned. Han risikerer op til 20 års fængsel og en bøde på 10.000 dollars, svarende til omtrent 66.500 kroner.