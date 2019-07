Dreng forsvandt under tog: Nu advarer myndighederne

Efter næsten 200 uheld det seneste år opfordres folk nu til at passe bedre på deres børn

En overvågningsvideo, der viser en dreng forsvinde under et tog på Sydenham Station i australske Sydney, får nu australske myndigheder til at udsende en advarsel til forældre, skriver australske 9 News.

Videoen, der stammer fra 19. februar 2019, viser blot et af de næsten 200 tilfælde, hvor børn er kommet til skade på tognetværket i Sydney det sidste års tid.

Heraf faldt 68 børn ned mellem perron og tog, og det får nu transportminister Andrew Constance til at advare forældre.

- Et splitsekunds manglende opmærksomhed kan betyde tabet af et barns liv, og det ønsker vi ikke at se, udtaler ministeren.

- Skoleferier er naturligvis en spændende tid for mange familier, men det er desværre også en tid, hvor antallet af ulykker på tognetværket stiger dramatisk.

- Som forældre ved jeg hvor svært det kan være at håndtere rejser med små børn, men noget så simpelt som at holde dit barn i hånden, når man bevæger sig rundt på stationen og går ombord på toget, kan forhindre alvorlige ulykker eller det, der er værre, lyder advarslen fra transportministeren.

Det er dog ikke kun afstanden mellem tog og perron, der udgør en fare. Ifølge 9 News kom børn og unge også til skade ved fald på trapper, eller fordi de snublede under af- og påstigning fra toget, ofte mens opmærksomheden var rettet mod mobil eller tablet.