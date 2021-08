Dreng kvæstet i traktorulykke

En 16-årig dreng er indlagt og beskrives endnu tidligt tirsdag som værende i 'kritisk tilstand' efter en traktorulykke, der fandt sted mandag tidligt på aftenen på Randersvej ved Mariager.

Det oplyser vagtchef Torben Larsen ved Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet. Han oplyser videre, at en bilinspektør og anden efterforskning først op ad formiddagen tirsdag vil kunne klarlægge alle omstændigheder omkring ulykken.

TV 2 Nord fik mandag oplyst, at drengen var i færd med at hjælpe sin far med at høste, da ulykken skete. Anmeldelsen kom klokken 18.34.

Vagtchef René Kortegaard oplyste til tv-stationen, at drengen blev kørt over af hjulene på en traktor, og at der ikke var personer i traktoren, da det skete. Ifølge politiet syntes traktoren at være trillet tilbage og hen over drengen.

Den 16-årige blev indlagt på Aarhus Universitetshospital.