Dreng med Downs syndrom nægtet adgang til trampolinerne i legeland

Seksårige George Dodsworth havde glædet sig til at hoppe i trampolinerne sammen med sine to søskende i legelandet Flip Out i britiske Kent.

Men til hele familiens store overraskelse og skuffelse fik de at vide, at han ikke kunne få adgang til trampolinerne, fordi han har downs syndrom.

Det skriver blandt andre det lokale medie Kent Online.

George Dodsworths mor, Gemma, fik at vide, at det ikke var nok, at hun skrev under på et stykke papir, og at hendes søn ifølge stedets regler ikke måtte hoppe i trampolinerne.

Hun fortæller, at de blev stoppet af en medarbejder, da de gik igennem for at tage deres sko af. 'Jeg er virkelig ked af det, jeg ved ikke om du har læst skiltene på væggene, men George må ikke komme ind fordi han har Downs syndrom', sagde medarbejderen ifølge Gemma Dodsworth.

- Det ramte mig virkelig. Jeg er en meget positiv person, jeg har aldrig oplevet andet end positive ting med George, så dette var første gang, jeg har oplevet noget negativt, siger hun.

- Det var bare sådan et chok at høre nogen sige, at der er noget, han ikke kan gøre fordi han har Downs syndrom. Jeg har altid været typen, der opfordrer ham til at gøre alt normalt og typisk som mine andre børn. Jeg har opdraget dem ens. Det var hårdt. Det var meget emotionelt, fortsætter Gemma Dodsworth.

Hun fortæller, at medarbejderen var meget undskyldende og nærmest flov over at skulle give familien beskeden om, at den seksårige dreng ikke måtte hoppe i trampolinerne. 'Mine hænder er bundet, jeg er virkelig ked af det', sagde hun ifølge den britiske mor, der med det samme fik refunderet familiens billetter. Derfor er det ikke måden, de fik beskeden på, men de regler hos legelandet Flip Out, som siger, at børn med downs syndrom ikke må bruge trampolinerne, medmindre de er blevet grundigt undersøgt af en læge og kan fremvise en lægeerklæring, som hun nu raser over.

- Jeg ville ikke lade ham hoppe, hvis jeg mente, at han var i nogen som helst form for fare. Han bruger hele sommeren på trampolinen i haven. Jeg kan ikke få ham ned fra den, fortæller Gemma Dodsworth, som efter oplevelsen i legelandet nu er begyndt at tvivle mere på de andre fysiske aktiviteter, som George elsker - som dans, gymnastik og leg i hoppeborge.

Flip Out har efter sagen blev omtalt i medierne ifølge Kent Online udsendt en pressemeddelelse, hvor de henviser til den britiske gymnastikorganisations retningslinjer for kunder med Downs syndrom.

'Det er sandsynligt, at visse kunder med downs syndrom også har Atlanto-Axal Instability (ustablitet i ryghvirvlerne i nakken, red.) og for at sikre deres sikkerhed, bliver kunder med downs syndrom og nakkeproblemer bedt om at få en erklæring fra en læge om, at de er blevet screenet', lyder det blandt andet fra Flip Out, som videre skriver:

'Vi byder folk af alle aldre og med alle handikap velkomne, og vi diskriminerer sandelig ikke. Vi sætter alles helbred og sikkerhed allerførst for at sikre, at stedet er sikkert for alle deltagere'.