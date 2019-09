Dreng spiddet i ryggen af fjeder fra trampolin

Jamie Quinlan hoppede på sin vens trampolin søndag, da det pludselig gik helt galt.

En af trampolinens fjedre sprang af og ramt drengen i ryggen, hvor den gik gennem hans t-shirt og satte sig fast i kødet. Den ramte kun få centimeter ved siden af rygsøjlen.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail, Independent og lokalmediet Lincolnshirelive.

Den dramatiske situation fandt sted hos Jamie Quinlans ven i byen Louth i Lincolnshire i England, og den cirka 15 centimeter lange fjeder måtte efterfølgende fjernes på skadestuen.

Jamies' far, Ian Quinlan, vil nu advare andre forældre, fordi ulykken ifølge ham kunne være sket for hvem som helst.

- Det var en forfærdelig ting, der skete, og det skræmte mig virkelig. Det kunne være sket for hvem som helst.

- Jeg vil gerne have, at folk bliver opmærksomme på, hvor farlige trampoliner kan være, hvis der ikke er noget, der dækker fjedrene, eller hvis der er et hul, siger faderen.

Ian Quinlan var meget bange for at miste sin søn. Foto: SWNS / Ritzau Scanpix

Han fortæller, at ulykken kunne have været meget værre, hvis fjederen havde ramt anderledes.

- Fjederen sprang af trampolinen som et pistolskud. Hvis den havde ramt et andet sted på Jamies' krop, hans hoved eller hans hals, så kunne vi have mistet ham, siger han.

Jamie fortæller selv, at han blev opmærksom på, at der var sket noget, da han mærkede noget 'mærkeligt og tungt' i sin ryg.

- Da jeg sad i venteværelset på hospitalet, var jeg virkelig nervøs. Det tog dem omkring ti minutter at fjerne fjederen fra min ryg, siger han.

Drengen overnattede på hospitalet efter operationen og blev udskrevet mandag.