Dreng testet positiv: 127 elever sendt hjem

En 7. klasses elev på Rolloskolen i Faxe er testet positiv, og det får nu skolen til at hjemsende 127 elever.

Det skriver sn.dk.

Den smittede drengs forældre ringede til skolen for at fortælle nyheden mandag morgen, og det fik skolens afdelingsleder til at sende klassens elever hjem for at blive testet.

Efterfølgende er og klassens lærere samt parellelklassen og ottende og niende årgang på skolen sendt hjem.

- Vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip, fordi eleverne i 7. klasse har nogle af de samme lærere som på 8. og 9. klassetrin, siger Østskolens områdeleder Tim Skeel Zwisler til sn.dk.

Eleverne vil modtage online undervisning til og med på torsdag, hvorefter de har sidste skoledag om fredagen.