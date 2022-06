Drengerøve slog sig løs

Torsdag og fredag var både vejret og ordensmagten en stor sten i skoene for mange af de cirka 5.000 bil-entusiaster, der stimler sammen i og ved Padborg Park for at nyde lugten af brændt gummi, brummende motorer og fuld fart frem i et par begivenhedsrige pinsedage, hvor det er helt på sin plads at dyrke sin indre drengerøv.

Lørdag vendte det gode humør dog tilbage sammen med solen og sommervarmen efter en hakkende start, hvor flere af deltagerne var godt og grundigt trætte af politiets massive tilstedeværelse, som førte til en byge af bøder og eder og forbandelser hos både arrangører og deltagere i DHB, Danmarks Hurtigste Bil.

René Schneider foran sit eget svar på en 'politibil'. De rigtige politibiler var ikke populære på DHBs første dag, men lørdag var den gode stemning på vej tilbage. Foto: Tim Kildeborg Jensen

René Schneider fra Ejby ved Odense er sammen med en håndfuld kammerater i sit es, når han med sin brænderbil giver den gas - både på den ene og anden måde. Med en brænderbil laver man hjulspin, indtil dækkene sprænger.

- Vi har alle sammen benzin i blodet og nyder at dyrke vores hobby og kammeratskabet. Vi er drengerøve med stort D i et par dage, siger René Schneider.

Han var efter sin ankomst til Padborg en af flere, der fik afmonteret sine nummerplader på sin privatbil og en bøde for at køre med en ulovlig gevind-undervogn.

De letpåklædte bilvaskere var med til at genskabe den gode stemning i Padborg sammen med det bedre vejr lørdag. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg er så træt af politiets frembusen. De ødelægger et ellers fantastisk arrangement, hvis de fortsætter på den måde, siger den 37-årige fynbo.

Ekstra store forventninger

Nicki Nielsen fra Langeskov bor i campingvogn med vennerne Jonas Hermansen og Viktor Lindensparre. Nicki Nielsen er med for ottende gang, og forventningsglæden har været ekstra stor i år efter de seneste to års coronaaflysninger.

Nicki Nielsen og hans kammerater fra Langeskov på Fyn dyrker hangen til hurtige biler til DHB 2022. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Vi er jo bilentusiaster og så får vi oven i en fest, en masse fællesskab og en god stemning, når den ellers ikke ødelægges af det emsige politi, lyder det med et skævt smil fra den 27-årige fynbo, som sagtens kan bruge op mod 5.000 kroner på den forlængede weekend, hvor han i år holder sig til at være en del af det store publikum til de mange ræs og konkurrencer.

- Stemningen er heldigvis blevet god igen efter en lidt irriterende begyndelse, hvor politiet lagde en dæmper på det hele. Det er jo et af årets højdepunkter, så vi kan ikke spilde mere tid med at være sure eller frustrerede, siger Nicki Nielsen.

Politiet: Vi vil ikke genere

Ifølge pressemedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dollerup Scheibel, vil der først i den kommende uge blive sat tal på, hvor mange lovovertrædere, der blev noteret ved DHB.

- Vi har ikke noget ønske om hverken at være emsige eller ubehagelige eller at genere arrangørerne af Danmarks Hurtigste Bil-arrangementet, siger Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der bliver brændt gummi af til den store guldmedalje, når bilerne hjulspinner indtil dækkene sprænger. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Når så mange køretøjer samles på et sted, er det fornuftigt, at vi gør en indsats for at sikre, at bilerne overholder lovgivningen og ikke udgør en fare for nogen uddyber vicepolitiinspektøren.