Drengs tunge sad fast i vandflaske: Tæt på at dø

Engelske Clara Woofs verden gik i stå, da lægerne fortalte hende, at hendes søn kunne risikere at dø.

Seksårige Rileys tunge sad nemlig fast i en vandflaske, og den var ikke til at få fri.

I et Facebook-opslag, som er delt over 1200 gange, skriver moderen nu om den forfærdelige oplelvese.

Den var denne type vandflaske, som Rileys tunge sad fast i. Foto: Privatbillede

Se også: Femårige Jonathan trampet i ansigtet: - Skal der dødsfald til?

Kunne ende galt

Clara Woof hørte sin søn, Riley, lave nogle underlige lyde, da han sad på bagsædet i bilen. Da hun rettede blikket mod ham, kunne hun se, at hans tunge sad fast i en vandflaske.

Den 33-årige mor holdt ind til siden og prøvede at hjælpe sønnen. Ifølge moderen var der skabt et vakuum, og tungen sad fuldstændig fast. Til hendes store skræk begyndte tungen også af hæve og blive blå.

Hun trådte speederen i bund og kørte mod nærmeste hospital.

Både Riley og moderen var meget bange for, hvad der kunne ske. Foto: Privatbillede

Se også: Lille pige døde af begejstring: Havde glædet sig i to år

Frygtede det værste

På Lancaster Royal Infirmary prøvede flere sygeplejerske at fjerne vandflasken, men det lykkedes dem kun at fjerne noget af vandflasken.

Nu var tungen nærmest blevet sort, og en læge fortalte Clara Woof, at Riley var nødsaget til at blive opereret.

Lægerne frygtede, at hævelsen ville påvirke drengens åndedrag, og at man var nødt til at udføre et trakeostomi, hvor man laver en kunstig åbning ind i luftrøret.

Til Daily Mail uddyber Clara Woof, hvad der foregik.

- Lægerne gjorde det klart overfor mig, at Riley kunne dø af det her. Jeg havde svært ved at forstå, hvor meget skade en vandflaske kunne være skyld i.

Lægerne havde tilkaldt en specialist, som kunne kunne hjælpe dem, men da tungen blev endnu mere hævet, valgte de at gøre noget med det samme.

Seksårige Riley blev lokalbedøvet, hvorefter de hev vandflasken af.

Se også: Frygtelig død: Barn kvalt af babyalarm

I dag har Riley det godt. Foto: Privatbillede

Clara Woof og Riley tilbragte natten på hospitalet.

Heldigvis kom lille Riley sig hurtigt, og han har det godt i dag.

Efter den voldsomme oplevelse håber Clara Woof, at forældre vil være ekstra opmærksomme på, hvad deres børn drikker af, så det ikke sker igen.