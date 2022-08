Drilsk vejr med risiko for regn og torden

Hvis du skal på farten hele dagen i dag, skal du være forberedt på omskifteligt vejr.

Du kan roligt tage sommertøjet på, for det bliver en lummer omgang. Men det er nok en god idé at pakke regnjakken ned i tasken.

- Det er lidt af en drilsk atmosfære med byger, der kan poppe op ud af det blå, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

DMI har desuden varslet risiko for lokale skybrud, men meteorologen understreger, at der kun er tale om 'en risikomelding', og at der ikke er noget, der er hugget i sten, sådan som det er med vejret.

Store forskelle

Som i livet - vil sol og vind ikke blive ligeligt fordelt i kongeriget Danmark.

Hvis du sidder i den østlige del af landet, kan du forvente 25-29 grader og svedskjolder under armnene.

I den vestlige del af landet kan du med fordel tage en lille trøje på ud over sommertøjet, for her bliver det mellem 17-20 grader.

Annonce:

Risiko for torden

Natten til torsdag har der været regn og torden i det sydlige Danmark, som har trukket byger med sig til resten af landet fra morgenstunden.

- Det er svært at sige, hvor tordenvejret vil ramme i løbet af dagen.

- Der er nok størst risiko i den vestlige del af landet, men det er farligt at lægge sig helt fast på det. Solen kommer frem i løbet af dagen, som gør det fugtigt i vejret, og der er mulighed for, at man lokalt kan opleve kraftige byger, fortæller Lars Henriksen fra DMI.

Køligere weekend

Hvis du sidder og er træt af at svede igennem, skal du glæde dig til weekenden.

- Det bliver køligere, men ikke koldt. Der kommer pænt med sol og nogle lokale byger.

Men selvom det bliver køligere henover weekenden, er sommeren endnu ikke forbi.

- I næste uge er temperaturerne for opadgående. Så det ser ikke ud til, at sommeren er helt slut endnu, afslutter Lars Henriksen fra DMI.