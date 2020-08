Drink gik på omgang: Gymnasieklasse i karantæne efter coronasmitte

En 3.g.-klasse i Struer er sendt hjem i karantæne, efter at en klassekammerat er testet positiv for corona

23 elever i 3.S på Struer Statsgymnasium må ikke møde i skole, når klokken ringer ind på mandag.

De har fået besked på at blive hjemme til onsdag, efter at en af eleverne i klassen er testet positiv for coronavirus.

Det fortæller rektor på gymnasiet Mads Brinkmann Pedersen til Ekstra Bladet.

- I dag klokken 12 fik jeg besked om, at en elev i 3.g. er testet positiv for coronavirus. Elevens egen formodning er, at vedkommende er blevet smittet til en fest, hvor flere har drukket af den samme drink, som er gået på runde, siger rektoren.

I skole efter fest

Eleven nåede at være i skole efter festen, men fik først symptomer onsdag. Smittesporingsenheden har derfor kontaktet de øvrige festdeltagere, som også er sendt til test og i isolation.

Derudover er de øvrige elever i klassen blevet sendt hjem indtil onsdag. Har de ikke symptomer på coronavirus til den tid, må de komme i skole igen. Har de symptomer skal de blive hjemme og lade sig teste.

Skal fjernundervises

Risikerer I ikke at sende syge elever uden symptomer tilbage på skolen, hvis de ikke alle skal fremvise en negativ coronatest?

- Jeg har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og den ring, jeg slår om eleverne, er faktisk større, end den styrelsen ville slå. Når jeg vælger at sende hele klassen hjem, sker det ud fra et forsigtighedsprincip, og fordi jeg gerne vil sende et signal til dem om, at nu skal de tage det alvorligt, siger Mads Brinkmann Pedersen.

Skolen har 700 elever. I næste uge vil de 23 hjemsendte gymnasieelever i stedet modtage fjernundervisning.

Klassens lærere er ikke blevet sendt hjem, men hvis de selv vurderer at have været i nærheden af den pågældende elev eller får symptomer, skal de blive hjemme, fortæller rektoren.