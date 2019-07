Drøje kræmmer-hug til Danske Bank

Om få måneder fylder han 90 år, men krejlerkongen Jens Låsby-Svendsen har nu ikke tænkt sig at sænke tempoet af den grund.

I disse dage holder den aldrende handelsmand hof på det vestjyske Vorbasse Marked blandt heste og træskohalm på landets største kræmmermarked.

- Jeg er vild med Vorbasse og har slet ikke tid til at blive gammel, lyder det fra den landskendte pranger, hvis kulørte handelstalent var en af de stærkt medvirkende årsager til Bagmandspolitiets fødsel i 70’erne.

Danske Bank-banditter

Til lyden af klaskende hestepærer og høje vrinsk fra en viril hingst fortæller en veloplagt Låsby-Svendsen, at kræmmermarkedet vrimler med banditter.

-Hvad med dig selv?

- Aaarh, jeg er da blevet ret fredelig. Det er noget andet med de grimme fyre i bankerne. De er dælme nogle tyveknægte.

- Du har jo selv huseret i den grå økonomi. Tænker du på Danske Bank-sagen og hvidvaskning?

- Altså den grå zone er jo småskillinger ved siden af den sag. De høje herrer i Danske Bank har jo skabt en sort zone, som man vist skal have en tårnhøj løn for at kunne leve med, lyder det fra den 89-årige.

Forarget

-Du lyder forarget?

- Ja, det kan du også godt skrive. Det er for groft. De skulle skamme sig. Vi andre var jo blevet sat i spjældet for langt mindre, men de fyre dér sker der nok ikke en skid med, lyner gamlingen og giver stokken et ekstra sving.

Mange med-krejlere drysser forbi Låsby-Svendsens vogn for at sige dav til veteranen. Tonen er rå, men hjertelig.

-Hvad så, Per. Kan du huske den syge hest, du solgte mig?

- Ja, hvorfor?

- Ikke noget. Jeg solgte den videre for mere, end jeg gav…

Ramt af sygdom

Efter en hård periode med sygdom og flere års kamp med konkursadvokat Boris Frederiksen er Låsby-Svendsen dog ikke længere helt ved muffen som tidligere.

- Han er en hård fyr, ham Boris. Jeg skal dog nok klare mig. Lægerne er dygtige, men det er herude i savsmulden, man kommer til hægterne.

- Min søn har et stort telt her på Vorbasse, hvor han sælger alt muligt. Han har arvet sin fars handelstalent. Du kan endda få en kvittering, gnækker den gamle krejler.

- Din 80-års fødselsdag holdt du i Tinghallen i Viborg. Skal du også fejre 90-års dagen dér?

- Nu tager vi den lige med ro. En dag ad gangen, ikke?

***

Vrede over hestetosser

Selv om folk og fæ i øjeblikket strømmer til Vorbasse Marked er landets mange kræmmermarkeder ramt af publikumskrise. Den har især ramt det nordjyske Hjallerup Marked, hvor der senest kun var 150 heste.

- Hjallerup er en skygge af sig selv, siger hestehandler Mikkel Holm fra Taars i det nordlige Vendsyssel.

-Det er hestetossernes skyld. Alle mulige selvbestaltede og halvskøre eksperter i dyrevelfærd, der beskylder os for alt fra dyrplageri til vanrøgt. Men som du kan se, bliver alle dyr tjekket af en dyrlæge. Ellers var de her ikke, siger han.

- Hestetosserne fylder desværre mere og mere, og det går ud over markederne over hele landet.

Hestehandler Per Thybo, Viborg, er enig:

- Markedskulturen er i fare for at forsvinde. Hestene der kommer her er ikke syge, men sunde dyr.

***

30 år med hit og skidt

Kræmmer-Per med efternavnet Petersen har i over 30 år haft sin faste gang på landets markeder.

Sortimentet er mildt sagt afvekslende. Lige fra frimærker og mønter til attrapvåben, gammelt husgeråd og militært tingeltangel. Her rimer hit på skidt.

Hos Per trækker især nogle iøjnefaldende nazi-emblemer og ditto bronze-figurer nysgerrige til. De koster over 1.000 kroner.

Kan sælge alt

- Ja, det er sgu en blandet landhandel. Jeg kan sælge alt, bare der er en køber, siger den vejrbidte kræmmer fra Årre ved Varde.

- For nylig faldt jeg over en billig kasse pornoblade fra 80’erne. De kostede 60 kroner dengang, og jeg sælger dem for 30. De går som varmt brød.

- Hvad gør en kræmmer god?

- Du skal selvfølgelig have næse for de gode og specielle ting. Så skal du kunne drikke nogle bajere og råbe lidt højt i ny og næ. Jeg har en trækbasun med, og når jeg trutter lidt i den, kommer der kunder, lyder det.

I sortimentet er der også ældre militærhjelme og uniformskasketter. Dem ryger der også nogle stykker af.

I en lukket kasse med glaslåg ligger der dolke, store knive og en enkelt bajonet.

- Du skal have en tilladelse til blankvåben. Har du sådan én, gør du en god handel.

- Er det sjovt at krejle?

- Ikke så sjovt, som det har været. Folk tror, de kan prutte alle priser helt i bund. Men der skal jo helst være lidt til kræmmeren, siger Per Petersen.