Drømmehuset blev million-dyrt mareridt for Mads og familien

En nedgravet olietank endte med at koste familien Ehrhardt over en million kroner og forsinkede deres indflytning med et år

Har du oplevet problemer med tilstandsrapport eller lignende i forbindelse med et boligkøb, hører vi gerne fra dig. Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst).

Mads og familien var klar til at flytte ind i deres nye drømmehus i Gentofte.

Men kort efter de havde købt huset og var gået i gang med at renovere, fik en gammel, nedgravet olietank sat en stopper for den plan og sat gang i udgifterne, der er løbet op i over en million kroner.

Mads Ehrhardt havde set i husets tilstandsrapport, at der var en olietank begravet på grunden. Men aldrig i sin vildeste fantasi havde han forestillet sig, at det ville have så vidtgående konsekvenser.

Helt efter bogen

I papirerne stod der nemlig, at tanken var tømt, afblændet og sløjfet. Alt sammen helt efter bogen.

Annonce:

I virkeligheden var der mere end 300 liter rester af olie og vand tilbage i tanken. Ud over det fandt Mads også et gammelt føderør, der blev brugt til at transportere olie mellem et oliefyr og tanken, hvorfra der var dryppet olie i lang tid.

- Jeg tænkte med det samme, at det var godt, vi havde tegnet både den helt store udvidede ejerskifte- og husforsikring, siger Mads Ehrhardt til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var egentlig meningen, at familien Ehrhardt skulle flytte ind i september 2021, men på grund af oprydningsarbejdet kunne det først lade sig gøre et helt år senere. Privatfoto

Forsikringen vil ikke dække

Men hvor Mads var overbevist om, at han og familien var dækket af forsikringen, skulle det vise sig, at det ikke var helt så nemt. Ingen af de to forsikringer dækkede fadæsen, fordi olietanken, der havde forårsaget problemerne, befandt sig under huset.

Kun hvis myndighederne gav Mads et påbud, ville forsikringen dække omkostningerne, der lyder på over en million kroner.

- En million er rigtig mange penge. Men for mig handler det også om den stress, det lægger på min familie og mit parforhold, fortæller Mads.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der måtte graves mere end en meter ned i kælderen for at fjerne den forurenede jord, der skulle køres på en losseplads for farligt affald. Privatfoto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Vil ikke give påbud

Myndighederne vil ikke give et påbud til Mads og familien, fordi kommunen ikke laver tilsyn af den erklæring, den autoriserede vvs'er laver. Og i dette tilfælde har vvs'eren så ikke gjort sit arbejde godt nok i 1987, da olietanken blev sløjfet.

- Jeg er virkelig rystet over forsikringsselskabets manglende vilje til at betale og den falske sikkerhed, jeg har haft i at købe en ejerskifteforsikring, siger Mads Erhardt.

- Jeg er som en lus fanget mellem to negle. Jeg ville ikke ønske det her for min værste fjende.

Lang og dyr proces

Mads har senest forsøgt sig med i stedet at gå gennem sælgers sælgeransvarsforsikring. Men her vil forsikringen kun dække omkostningerne, hvis Mads vinder en retssag mod sælger; en lang og dyr proces, der nu er sat i gang.

- Jeg mener ikke, den her skal sidde på mig, og nu er jeg nødt til at sagsøge sælgeren. Sælgeren er gået ind i sagen med advokater. Sådan en sag kan gå frem og tilbage i lang tid, og det koster styrtende til advokaterne, siger Mads.

De byggesagkyndige Egon Majlund og Orla Nautrup har udformet tusindvis af tilstandsrapporter i deres arbejdsliv. De afslører, hvor beskidt branchen er, og giver samtidig gode råd til huskøbere. Læs mere her.