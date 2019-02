Drømmejob: Tjener styrtende som professionel brudepige

Hvis du kan lide at deltage i et bryllup, så bør du overveje samme levevej

Hvem elsker ikke at fejre kærligheden mellem to mennesker? Drikke sig fuld i champagne, spise bryllupskage og så tjene kassen på det?

Det gør britiske Tiffany Wright.

Siden 2016 har hun arbejdet som en professionel brudepige, hvor hun dedikerer al sin tid til bruden, så ingen bliver stresset på den store dag.

Den historie bringer flere internationale medier onsdag, heriblandt The Sun.

Tiffany Wrights virksomhed hedder 'The Undercover Bridesmaid'. Foto: Michael Scott

Den professionelle brudepige tjener rigtigt godt på sit job, og hun er yderst eftertragtet. På sin hjemmeside skriver hun, at hun allerede er fuldt booket mange måneder frem.

Sidste år deltog Tiffany i omkring 50 bryllupper, hvor hun - ifølge egne oplysninger - tjener 5,000 britiske pund per bryllup (Cirka 42,000 kroner, red).

Det har blandt andet medført, at hun har købt et utal af brudepigekjoler, så intet bryllup føles som det samme.

Men tjansen som brudepige byder også på mange forunderlige forespørgelser.

En brud mente, at hendes egne brudepiger havde for meget sul på kroppen, men nænnede ikke at sige det til dem. Så Tiffany blev sat til at arrangere en 'wellness weekend', som stod på masser af træning.

- Vi brugte det meste tid på at dyrke yoga, spise salater og styrketræne. Ikke det typiske wellness-ophold, siger hun til mediet.

Tiffany har også tid til en dans. Foto: Caters News Agency

Udover at være professionel brudepige så tilbyder Tiffany Wright også at deltage som gæst, hvor hun sørger for, at alle gæster har et fyldt glas vin eller champagne i hånden, så festen aldrig dør.

Hun ser sig selv som en slags personlig assistent, som man kan bestille.