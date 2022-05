Drømmer om over 100 børn

24-årige Kristina Ozturk er mor til 22 børn. Hun drømmer om at få 105 og bruger allerede flere millioner på at få familielivet til at hænge sammen

Der er nok ikke mange, der drømmer om det samme, som Christina Ozturk gør.

Medmindre man altså drømmer om at få over 100 børn, inden man fylder 30 år.

'22 børn i en alder af 24. Kommer der 105 børn?' står der i hendes beskrivelse på det sociale medie Instagram med brugernavnet batumi_mami', som Kristina Ozturk, der er fra Moskva, kalder sig på mediet.

Den 24-årige russiske mor bor i Batumi i Georgien med sin mand, Galip Ozturk, der er 56 år og mangemillionær. Da parret mødte hinanden for cirka syv år siden, var Ozturk allerede mor til en pige. Hende bar Ozturk selv. Siden har hun dog brugt rugemødre. Alle parrets børn er biologiske, hvilket betyder, at det er Ozturks æg og hendes mands sæd, der er brugt.

Dyr fornøjelse

Flere medier verden over har skrevet om den store familie, heriblandt The Sun. Historien har også ramt Sverige, hvor Expressen skriver om familien, der i 2021 fik intet mindre end 11 børn.

Men det koster at være og ikke mindst at blive den storfamilie, som Ozturk altid har drømt om at blive.

- Jeg har altid ønsket mig en kæmpe familie. Jeg elskede tanken om at få mange børn på samme alder, der vokser op sammen, udtalte Ozturk til Closer.

Og børn på samme alder, det må man sige, at parret har.

Parrets første fælles barn er Mustafa, der blev født i marts 2020. Kort efter kom Maryam i april og tvillingerne Ayrin og Alice to dage senere. Næste var Anna, som blev født i juli, og Ismail og Mehmet, der begge blev født i august med 11 dages mellemrum. Akhmet blev født i september, efterfulgt af Lokman i november.

Parret brugte på et år og et par måneder cirka 1,2 millioner danske kroner på rugemødre, ligesom parret også skal sætte en del penge af til barnepiger. Omkring 600.000 kroner om året. Men som Ozturk engang har udtalt til The Sun:

- Mine dage er aldrig kedelige. Ikke to dage er ens. Alt fra planlægning af tidsplaner for vores personale til shopping for min familie.

Ja, og så gør det jo næsten ingenting, at man skal bruge mellem cirka 30.000 og 35.000 kroner på fornødenheder til børnene, inklusive 20 store pakker bleer - hver uge, som Ozturk hævder, at hun gjorde i 2021.

