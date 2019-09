Drømte at hun slugte sin forlovelsesring: Da hun vågnede var den væk

Jenna Evans fra Californien i USA havde så livagtig en drøm, hvori hun slugte sin forlovelsesring, at hun endte med at gøre det i virkeligheden

De fleste har prøvet at vågne fra en drøm, som var så livagtig, at man i et kort sekund tror, det var virkelighed.

Men det er nok de færreste, der har endt med en oplevelse som Jenna Evans fra San Diego i Californien, USA. Hun endte nemlig med at sluge sin forlovelsesring, fordi hun fik at vide i drømmen, at hun skulle gøre det.

Det skriver hun i et opslag på Facebook, som er gået viralt og har ramt medier verden over, heriblandt CNN og CBS.

'Højhastighedstog og onde fyre'

Opslaget, hvori Evans beskriver hændelsen fra sidste uge, er i skrivende stund blevet delt hele 65.000 gange, mens det har fået mere end 111.000 likes.

'Jeg slugte min forlovelsesring i søvne tirsdag nat. Jeg kan faktisk huske, at jeg gjorde det, men jeg troede, jeg drømte, så jeg lagde mig til at sove igen,' skriver hun.

Årsagen til, at hun slugte ringen, var da også noget af en hektisk drøm.

'Jeg havde en drøm om, at Bobby (hendes forlovede, red.) og jeg var i en meget suspekt situation, som involverede et højhastighedstog og nogle onde fyre.'

'Han sagde, at jeg skulle sluge min ring for at beskytte den, så jeg rev den satan af fingeren, puttede den i munden og slugte den med et glas vand liiiiige omkring, da det gik op for mig, hvad jeg havde gang i,' skriver hun i opslaget.

Indgreb

Jenna Evans gik ud fra, at det også havde været en del af drømmen, at hun havde slugt ringen, for, som hun selv siger; 'Hvem sluger rent faktisk deres forlovelsesring?'.

Men den var angiveligt god nok, og hun måtte en tur på skadestuen for at få ringen fjernet.

Det involverede dog et længere, pinligt forløb, hvor hun først skulle fortælle historien til en hel del læger og sygeplejersker.

Ringen fik hun fjernet med en kikkertundersøgelse, fordi det blev vurderet, at det var bedre end at lade naturen gå sin gang. Og det passede Jenna Evans helt fint.

- Jeg var meget glad, for jeg ved ikke, om jeg kunne se på den og sætte pris på den på samme måde, hvis jeg selv skulle grave efter den, siger hun til det lokale medie KGTV.

Alt er nu godt igen, og hele episoden har ikke skræmt hendes forlovede, Bobby Howell, væk. De skal stadig giftes.