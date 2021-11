Drømte om mink: Nu læser Nikolaj til lærer

Hele sit liv har 26-årige Nikolaj Tegllund drømt om at blive minkavler. Han er uddannet fra Asmildkloster Landbrugsskole med speciale i minkavl, og for tre år siden gik drømmen i opfyldelse.

Hans far Peter Tegllund gennemførte et glidende generationsskifte, så hans bror Rasmus og han selv var blevet medejere af minkfarmen.

– Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med dyrene, siger Nikolaj Tegllund.

To år fik han som minkavler. 4. november sidste år blev drømmen smadret. Alle mink skulle slås ned som følge af corona, og hele familien hjalp til.

Bagefter stod Nikolaj Tegllund tilbage i et tomrum.

– Et par måneder efter, at vi er færdige med at aflive, begynder vi at tale om, at der skal ske noget andet.

Psykolog-behandlinger

Han begynder at søge vikarjob på folkeskoler for at se, om det lærervejen kunne være fremtiden, og han ender med at søge ind på lærerseminariet.

Hans øjenkrog afslører magtesløsheden over at få frataget den ting, som han var allerbedst til, og som han altid har drømt om.

– Pludselig fik jeg en følelse af, at jeg ikke kunne andet, siger han.

Både han selv og faren har benyttet sig af psykologer for at komme videre, og Nikolaj Tegllund skjuler ikke, at det har været nødvendigt.

– Det var det, jeg altid har drømt om, siger han.

– Jeg forstår ikke, hvorfor det skulle gå så stærkt. Vi kunne have reduceret besætningerne, som vi allerede var begyndt på. Eller beholdt avlsdyrene. Jeg forstår ikke, hvorfor det hele skulle væk.

Joachim B: Mette F 'var optaget' - regeringen er med mink/sms-sagen fanget i et sort hul.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om de slettede sms'er i det nye afsnit af 'Ingen kommentarer', hvor Brian og Joachim aflægger Statsministeriet og Justitsministeriet et besøg i jagten på de forsvundne sms'er.