Drone lukkede stor europæisk lufthavn

Efter at have været lukket ned for en kort stund mandag eftermiddag er Barajas-lufthavnen i Madrid nu åbnet op igen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lufthavnen var nødt til at lukke luftrummet, da piloter havde set droner befinde sig i lufthavnens område, oplyste det spanske transportministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Genåbningen fandt sted i samarbejde med politiet, som samtidig var til stede på området for at undersøge situationen.

Den spanske lufthavnsoperatør AENA oplyser på det sociale medie Twitter ifølge Reuters, at 26 fly blev omdirigeret som følge af den midlertidige lukning.

Samtidig skriver AENA på det Twitter, at bøder ved droneflyvning i nærheden af en lufthavn kan nå op på 90.000 euro.

Lufthavnen ligger cirka 12 kilometer fra centrum af Madrid, og den er samtidig den travleste i landet.

Det er ikke første gang, at droner har lukket en lufthavn. I august 2019 lukkede Heathrow-lufthavnen i London som følge af en drone i luftrummet.

Gatwick, der også er en lufthavn i London, lukkede i december 2018 også ned flere gange på grund af en drone. Det ramte omtrent 140.000 passagerer, og tvang lufthavnen til at aflyse cirka 1000 afgange.