Drone lukker stor europæisk lufthavn

Barajas-lufthavnen i Madrid har mandag over middag lukket for luftrummet over lufthavnen, efter at piloter har set droner befinde sig i lufthavnens område.

Det siger den spanske transportminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lukningen af luftrummet ventes at vare til cirka 14.40 dansk tid, fortæller en unavngiven kilde fra transportministeriet til nyhedsbureauet.

Ifølge Reuters er politiet til stede på området for at undersøge situationen.

Opdateres ...