Dronning Margrethe sender hilsen til Kim Jong-un

'En hilsen fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. af Danmark til Kim Jong-un'. Sådan kunne det have lydt onsdag 9. september.

Den nordkoreanske propagandamaskine Korea Central News Agency har netop bragt en artikel, hvor det er beskrevet, hvordan 'den danske dronning har sendt en hilsen til Kim Jong-un og fortalt, at hun har håber alt går vel i Nordkorea'.

Årsagen er en officiel ambassadørmodtagelse, der fandt sted onsdag, hvor Nordkoreas ambassadør i Norden, Ri Won Guk, besøgte dronningen.

Med sig havde han en varm hilsen fra Kim Jong-un, beskriver KCNA, og det forløb bekræfter Kongehuset over for Ekstra Bladet.

'Som landets statsoverhoved tager Hendes Majestæt Dronningen imod andre landes officielle repræsentanter i Danmark. Ved de såkaldte ambassadørmodtagelser overrækker ambassadøren sine akkreditiver til Dronningen. Først når denne fuldmagt fra ambassadørens eget statsoverhoved er afleveret til Dronningen, kan ambassadøren udføre sit arbejde i Danmark.

'Det er almindelig skik, at den tiltrædende ambassadør overbringer en hilsen til Dronningen fra sit hjemlands statsoverhoved. Denne hilsen vil naturligvis blive returneret.' Oplyser Kongehusets Kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Kongehuset ønsker dog ikke at oplyse, hvad dronningen har sendt til Kim Jong-un.

Artiklen fortsætter under billedet ...

KCNA har netop offentligjort dette billede af Kim Jong-un, der besøger en landsby i Nordkorea. Foto: Ritzau Scanpix

Hun var flink

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Hak Chol Ri, der er rådgiver for Ri Won Guk. Han skriver følgende.

'Hun var så flink. Det der står i KCNA's historie er korrekt', skriver han til Ekstra Bladet

I første omgang blev historien bragt på radiostationen Voice of Korea, der er et af Nordkoreas mange medier, der i praksis fungerer som propaganda-redskab. Voice of Korea sender på kinesisk, spansk, tysk, engelsk, fransk, russisk, japansk og arabisk.

Diktatorens luksusliv: Spiste dansk kød, drak svinedyr sprut og skød sine festgæster for sjov

En mands drøm smadrede en hel nation: 200.000 bomber smidt ned i hovedet på 200.000 mennesker

Forsvandt i tre uger

De seneste måneder har været en turbulent tid for Kim Jong-un. Foruden kampen med at holde coronavirus ude af Nordkorea, har han efter sigende døjet med helbredet.

I april viste den nordkoreanske diktator sig ikke offentligt i tre uger, og der var sågar rygter om, at han var død. Det viste sig ikke at være tilfældet, da en glad Kim Jong-un pludselig med til at indvie en nybygget gødningsfabrik.

Efterfølgende har han været i en ny konflikt med Nordkorea, der blev sat i gang af en sydkoreansk militærøvelser med USA, der bragte sindene i kog hos regimet i Pyongyang.