Dronning Margrethe har fredag sendt kondolencer til den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, og Belgiens kong Philippe.

Her udtrykker dronningen 'sin dybeste medfølelse med det tyske og belgiske folk' på baggrund af de seneste dages voldsomme oversvømmelser, der har kostet over 100 mennesker livet i de to lande.

Dronning Margrethe har rakt ud til den tyske forbundspræsident og Belgiens konge oven på de voldsomme oversvømmelser. Foto: Anthon Unger

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Indholdet i kondolencerne uddybes ikke nærmere.

