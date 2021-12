Dronningen med opsang til danskerne

Der var en lille løftet pegefinger fra Dronning Margrethe til danskerne i nytårstalen nytårsaften 2021 fra Amalienborg.

Her talte Dronning Margrethe nemlig blandt andet om hån og drilleri mod dem, der slås med et handicap.

- Hos nogle er det nemt at se, som hvis man sidder i kørestol. Hos andre er lidelsen usynlig. Det kan være en psykisk sygdom, kroniske smerter eller noget helt tredje, sagde hun.

Forkert

Og det var med det i mente, at Dronning Margrethe kom med en lille opsang til det danske folk.

- Nogle mennesker med handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske også mødt med hån og drilleri. Det kan skyldes tankeløshed og uvidenhed; men uanset hvad, så er det forkert, og det burde vi holde os for gode til!, sagde hun under nytårstalen.

- Vi skal give os tid, ikke blot for at hjælpe, men også for at lære af hinanden. Det burde ikke være svært at behandle enhver med respekt.

Og til det sluttede Dronningen af med, at 'vi skal møde vore medmennesker med åbenhed', og at 'andres livshistorie kan gøre os klogere'.