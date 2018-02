Dronningens smil er meget bevidst

- Kongefamilien har naturligvis bemærket den enorme varme, de har mærket undervejs. Man kan næsten se det på dronningen, siger Lene Balleby, hoffets kommunikationschef.

Nogle danskere har netop lagt mærke til dronningens glæde over den overvældende opmærksomhed og kærlighed, som prins Henrik har fået efter sin død. Samtidig har flere været forundret over, at dronning Margrethe har haft overskud til at smile midt i sorgen ved de lejligheder, hvor hun har vist sig for offentligheden.

Henriks sidste tur: Sorgen står malet i ansigterne

Sognepræst ved Sankt Pauls Kirke, Kathrine Lilleør, mener, at dronningen med sit smil viser enorm selvbevidsthed og karakter. For udover at være Danmarks regent er dronning Margrethe også kirkens overhoved, og heri ligger en del af forklaringen, forklarer hun:

- Vi så majestætens smil både i dag og i går. Som jeg ser det, er det meget bevidst fra majestætens side, at hun ifører sig frimodighed. Det er ikke et grin eller et smil fra øre til øre, men et kontrolleret smil. Hun er meget bevidst om, at hun ikke kun er regent, mor og farmor, men også kirkens overhoved.

I kristendommen ser man nemlig døden som begyndelsen til Guds rige, og derfor kan man finde trøst i det evige liv, når ens kære går bort, fortæller Kathrine Lilleør til Ekstra Bladet:

- Det er sådan, at i kirken læner vi os op af Jesus, der sagde til Maria, da hun stod foran den tomme grav: 'Kvinde, hvorfor græder du?' Gud ønsker ikke, at vi skal græde over døden, fordi han ved, at der ikke er noget at græde over.

Kathrine Lileør fortæller samtidig, at hun flere gange har mødt dronningen, som ifølge hende er et meget troende menneske, der altid har vist sig stærk i salmer og kirkens lære.

Dronning Margrethe ser på blomsterne, der er lagt på Fredensborg Slot i anledning af prins Henriks død. Foto: Peter Dahlerup

Dronningen er i sorg

Efter prins Henriks død har dronningen ifølge traditionen tro klædt sig i sort, når hun har vist sig for offentligheden under den hofsorg, som kongehuset har erklæret frem til 14. marts. Og man skal ikke være i tvivl om, at dronningen er i stor sorg, siger Kathrine Lilleør:

- Selvfølgelig sørger hun, men jeg tror også, hun med det smil vil sige, at hendes mand er blevet befriet. Han var syg, og han havde det dårligt. Det er ikke alle dødsfald, der er sådan, at vi taber ansigtet af sorg. Når hun som kirkens overhoved og med troen i hjertet ved, at han er gået lige ind i Guds lys, så kan hun gå ned af en trappe efter prinsens kiste med overskud til at smile.

Prins Henrik havde været gennem et længere sygdomsforløb, efter han i sommer fik diagnosen demens. Derfor kom den 83-årige prins' død nok heller ikke som et stor chok for den nærmeste familie, og derfor kunne de forberede sig på øjeblikket, påpeger sognepræsten.

Frem til mandag vil det være muligt for befolkningen at sige farvel til prins Henrik. Han ligger på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke, og her kan man gå en runde om prinsens kiste og tage afsked.

Efter prinsens eget ønske bliver kisten bevogtet af værnepligtige fra kongeskibet Dannebrog og livgarden.