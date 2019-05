Drop in-dåb storhitter

Bliv døbt uden tidsbestilling - bare kig forbi!

Sådan stod der på indbydelsen til søndagens drop in-dåb i Sankt Johannes Kirke på Nørrebro.

78-årige Lis Plougmann var en af de første, der droppede ind fra gaden for at blive døbt.

- Jeg kan godt lide de ti bud og tanken om, at vi er et kristent folk, og så havde jeg det godt med, at det ikke var så formelt, lød det fra Lis Plougmann, da Ekstra Bladet mødte hende i køen til dåbsværelset, hvor hun skulle registreres.

- Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, siger præst Thomas Høj Nørager, der til daglig er præst i Sankt Stefans Kirke. Foto: Linda Johansen

Det tog ikke mere end en halv time, fra Lis Plougmann ankom, til hun var døbt. Hun blev overrasket af sin datter og børnebørn, der kom hele vejen fra Fyn. Der var tårer i hendes øjne, da de efter dåben satte sig for at få et glas champagne.

- Højtideligt og rørende, siger Lis Plougmann, efter hun blev døbt. Foto Linda Johansen

Sankt Johannes Kirke er fra 1861 og var den første kirke uden for voldene i København.

I alt 31 mennesker blev denne søndag en del af den danske folkekirke og den kristne tro. Det var langt over de 20, som kirkens administrationschef, Tonie Rudby, havde forventet.

- Vi er helt oppe at køre over det, for vi havde slet ikke regnet med så mange, lød det fra Tonie Rudby.

Virkede uoverskueligt

Det var forældre med spædbørn, teenagere, voksne og pensionister, der valfartede til Sankt Hans Torv midt i det multietniske Nørrebro.

Direkte adspurgt om, hvorfor de ville døbes, forklarede flere af dem, Ekstra Bladet talte med, at det var en længsel efter at tilhøre det kristne fællesskab, og at det passede dem godt med de uformelle rammer. Det virkede uoverskueligt og som en barriere at skulle kontakte en præst, lød det fra en kvinde.

For Sabina Kronborg var det dog et helt særligt løfte, der i dag skulle indfries.

- Min mor var ved at dø for et par år siden, og dengang lovede jeg hende, at hvis hun overlevede, skulle jeg døbes. Hun var kristen, og min far var katolik, så de kunne ikke enes, da jeg var barn, fortæller hun, mens familien står klar med blomster og et glas champagne.

Sabina fortæller præsten, hvorfor hun vil døbes. Foto: Linda Johansen

Vandet er tegn på, at den døbte bliver ren, og at intet ondt skal skille det fra Gud.

En af Guds nye børn er Therese Guld Maj Thorup på ti år. For hende opstod idéen, efter hun begyndte til mini-konfirmation. Hendes forældre, Thomas og Line Thorup, var taget med for at støtte deres datter i hendes store beslutning.

Therese vælger en salme til efter dåben.

Foto: Linda Johansen.

Det var sognepræst Mette Gramstrup fra Kristkirken på Vesterbro, der første gang lod folk komme ind fra gaden for at blive døbt. I 2018 lod omkring 600 danskere sig døbe ved en uformel drop in-dåb. Idéen kommer fra Norge og er nu udbredt over hele Danmark.

- Selvfølgelig er det poppet, men forstået på den måde, at det gør kirken mindre støvet og mere folkelig, siger provst i Nørrebros provsti Per Vibskov.

Per Vibskov havde selv været kritisk over for konceptet i starten, men lod sig hurtigt omvende.

I hans optik er der intet i vejen for at lade folk blive døbt uden et længere dåbsforløb. Han forklarer, at det kan sammenlignes med de hastedåb, der hele tiden foretages på Rigshospitalet, hvor spædbørn i kuvøse bliver døbt, i tilfælde af at de skulle dø.

Provsten kunne da også glæde sig over de mange nye medlemmer i folkekirken, ikke mindst fordi de alle skal betale 0,8 procent i kirkeskat, når de fylder 18.

- Folkekirken er en medlemskirke, og alle, der nu bliver døbt, er med til at bidrage til den. De, der kommer her i dag, har selv valgt, at de vil være med i kirkens fællesskab, siger Per Vibskov.

Allan Bäck var til stede som dåbsvidne i tilfælde af, at de døbte kom alene. Foto: Linda Johansen

Sankt Johannes Kirkes Sogn strakte sig helt til Brønshøj i 1864. Den er alle Nørrebros kirkers moder, fortæller Allan Bäck. Foto: Linda Johansen