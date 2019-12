Droppede ud af uni: Nu laver han milliarder

Selv om den famøse universitetsgrad ikke kom i hus, har Nick Mowbray leveret et stykke arbejde, der har gjort ham til en af New Zealands rigeste

Nick Mowbray fra New Zealand sagde i en ung alder farvel til det trygge universitets liv, rykkede til Hong Kong med sin bror og startede virksomheden Zuru, der producerer legetøj.

Det skulle vise sig at være en rigtig klog beslutning, for nu omsætter han for milliarder, efter at indkøbs-giganten WallMart besluttede sig for at føre hans produkter.

Historien om den succesrige rejse bliver fortalt i BBC-programmet 'The Boss'.

Fra småt til stort

Mowbray brødrene startede i det små, og allerede som teenagere lavede de deres eget hjemmelavede legetøj, som de solgte ved at gå fra dør-til-dør.

Da Nick blot var 18 år flyttede de til Kina for at give det et skud som fuldtids-legetøjsproducent i 2003 uden egentlig at have det store set-up med sig.

- Vi var så naive og havde ingen anelse om, hvad vi lavede, fortæller han.

Et eller andet må de dog have gjort rigtig. For med et lån på, hvad der svarer til i omegnen af 130.000 kroner, har de to med hjælp fra deres søster forvandlet Zuru til en enorm virksomhed med mere end 5000 ansatte, der forventer at sælge for svimlende 3,2 milliarder kroner i år.

- Vi havde en måned, hvor vi mistede penge, og jeg kan huske, at jeg satte mig ned med min bror og sagde, at det skulle aldrig ske igen.

Krig med Lego

I dag producerer Zuru legetøj, der bliver solgt i 120 forskellige lande verden over. Men det er ikke alle, der er lige tilfreds med, hvad Zuru sender på markedet.

Således ligger de i patent-krig med danske Lego, der beskylder Zuru for at have kopieret flere af deres figurer. Det giver Mowbray ikke meget for.

- Vores produkter er helt anderledes end Legos. Lego er konfliktsøgende, og vil bare have deres monopol, siger han om det danske national klenodie.

Sygdom

Selv om pengetræet vokser og vokser, er alt ikke fryd og gammen for Nick Mowbray. Efter flere i udlandet er han blevet nødsaget til at flytte tilbage til New Zealand for at pleje sit helbred.

Han er nemlig ramt af Crohn's sygdom, hvilket er en kronisk tarmsygdom, hvor immunforsvaret i kroppen skaber en betændelsestilstand i tarm. Heraf får man kraftige symptomer som blandt andet mavesmerter, diarre og vægttab.

Sygdommen har blandt andet resulteret i, at Nick Mowbray har tabt omkring 20 kilo i løbet af de seneste ti år, og alene sidste år var han igennem tre operationer.

