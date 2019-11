Dropper amerikansk kæmpefest

Den store shoppedag black friday, som finder sted i næste uge, handler om forbrug. Det vil klimabevidste unge fra Odense ikke tage del i og for at bryde med det amerikanske koncept, holder de i stedet green friday-byttemarked (grøn fredag-byttemarkd, red.).

Makia Ahmed på 19 år er idémageren bag det klimabevidste projekt. Hun har blandt andet været rundt til genbrugsbutikker og spurgt, om de vil donere tøj til deres modsvar til black friday. Hun har også bedt andre unge donere deres tøj.

- Jeg ville gerne hjælpe med at skabe fokus på klimaet og bæredygtighed. Derfor kom jeg på idéen med green friday for at få flere unge med på vognen, fortæller Makia Ahmed til Ekstra Bladet.

- Vi gør det for at skabe noget opmærksomhed, men vi gør det også få at skabe et fællesskab og samarbejde, hvor unge snakker sammen om, hvad der kan gøres for klimaet.

På Facebook har personerne bag arrangementet kaldt begivenheden 'Green Friday - Byt eller Knyt'.

Der er indtil videre 48 der har meldt deres deltagelse og 312 der har vist interesse til black fridays modstykke.

Holdet bag Green Friday har fået doneret og indsamlet, så meget som muligt. Både genbrugsbutikker og venner har støttet op om arrangementet.

Byttemarkedet i Odense finder sted i dag i Ungdomshuset baggård i Nørregade, hvor man både kan bytte sig til tøj, køkkenting og andre accessories, fortæller Sonja Karine Voss Hansen, der er med til at gøre klar til green friday.

- Vi går selv meget op i klimaet og er meget bevidste om vores brug af plastik, og hvordan vi belaster miljøet. Hele black friday handler jo om forbrug, og det er det overforbrug, der er med til at skade klimaet. green friday er modsvaret dertil. Så det kommer til at foregå sådan, at man kan købe eller bytte sig til de her genbrugsting. Det er en mere grøn måde at handle på med hinanden på, forklarer Sonja Karine Voss Hansen.

Folkene bag byttemarkedet regner med at afholde green friday igen til næste år, hvis det bliver en succes. Og hvis ikke så vil de finde på andre kreative arrangementer, der kan lokke folk til.

Fyens Stiftstidende har også skrevet om det bæredygtige projekt.

Makia Ahmed har fortalt til Fyens Stiftstidende, at de er i gang med at lave en bæredygtighedsgruppe, hvor de vil have fokus på klimaet, tage til demonstrationer og lave noget kreativt med flere arrangementer som green friday.