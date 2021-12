Dropper at danse om juletræet

Selvom der i fjor var gode muligheder for at vænne sig til at holde jul i coronaens skær, så har det ikke ligefrem udvisket irritationen

Det er snart to år siden, covid-19 lagde sin uvelkomne hånd ud over samfundet, og det er derfor anden gang, danskerne skal fejre jul med den lumske virus som blind passager.

I modsætning til i fjor, hvor vaccine-udrulningen kun lige var på trapperne, og hvor landet dengang havde været lukket ned for anden gang siden begyndelsen af december, så er der dog formildende omstændigheder ved julen anno 2021.

Flertallet af befolkningen er nu vaccineret to gange, og de ældre og andre med særligt behov er godt i gang med at få et tredje, beskyttende stik. Samtidig er landet ikke underlagt lige så omfattende restriktioner nu som i fjor, og sundhedspersonalet er blevet markant mere erfarent og bedre til at behandle de covid-19-ramte sammenlignet med for et år siden.

Alligevel har WHO (Verdenssundhedsorganisationen) tirsdag appelleret til, at danskere og andre fra lande med udbredt smitte aflyser julen i år.

Foto: Claus Bonnerup

Jakob Saugbjerg, 25 år, kemi-ingeniørstuderende, Aarhus:

- Det er selvfølgelig træls, at den (covid-19) stadig er her, men det påvirker egentlig ikke min hverdag i voldsom grad. Vi har læseferie, og det ville vi have under alle omstændigheder, corona eller ej.

- Jeg synes også situationen var værre sidste år, hvor der ikke var vacciner og det erfaringsgrundlag, der er nu, i sundhedssektoren. Nu har vi været igennem det én gang og ved, hvad det er, og jeg er selv vaccineret to gange og er derfor ikke så nervøs som for et år siden.

- Vi skal være 11 mennesker sammen hos mine forældre i Aarhus, og nogle af gæsterne kommer fra København. Men alle er vaccineret og testet, og jeg skal selv testes onsdag. Vi passer godt på, så det skal nok gå.

Foto: Claus Bonnerup

Tobias Tagesen, 30 år, autismevejleder, Aarhus:

- Jeg har det egentlig ok med coronasituationen, fordi jeg har vænnet mig til, at det er livets gang i disse tider. Men jeg håber da, at alt er mere normalt næste år, for det er deprimerende i længden at skulle leve med restriktioner og begrænsninger.

- Sammen en flok gamle kammerater havde vi julefrokost i lørdags og både inden da og nu igen lader jeg mig (kvik)teste for en sikkerheds skyld, fordi jeg skal være sammen med min mor og min søster og hendes fire børn i julen. Jeg elsker julen og dens traditioner, så jeg ville være rigtig ked af at gå glip af den, men skulle jeg være så uheldig, vil jeg se alle Die Hard-filmene, spise take away og måske håbe, at min søde mor vil komme forbi med lidt julemad.

Foto: Claus Bonnerup

Gregers Oddershede, 65 år, elektriker, Aarhus:

- Vi har seks børnebørn, men skal desværre ikke være sammen med dem i år. Det er ærgerligt, men så glæder jeg mig over, at vi var sammen med dem sidste år, og det er under alle omstændigheder en hyggelig tid.

- Grundet corona skal vi dog kun være fire mennesker sammen juleaften, og vi undlader nok at danse om juletræet. Jeg har stor respekt for situationen og synes det er vigtigt at tage hensyn til andre og at lytte til myndighedernes gode råd. Derfor har jeg også lige fået mit tredje vaccinationsstik.