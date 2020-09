Dropper besøg på kirkegård: Fyldt med tabere

Det vakte opmærksomhed, da den amerikanske præsident Donald Trump i 2018 aflyste et besøg på den franske Aisne-Marne kirkegård nær Paris.

På kirkegården ligger amerikanske soldater, der mistede livet, da de kæmpede under 1. verdenskrig.

Dengang begrundede Trump aflysningen med dårligt vejr, men nu viser det sig, at det handlede om noget helt andet.

Det skriver The Atlantic.

Tabere

Ifølge flere kilder, The Atlantic har talt med, skulle Donald Trump havde stillet sig noget uforstående overfor besøget.

'Hvorfor skulle jeg tage ud til den kirkegård? Den er fyldt med tabere,' skulle han angiveligt have sagt til sine medarbejdere.

I offentligheden lød det, at Donald Trump ikke kunne tage af sted, fordi heftig regn betød, at hans helikopter ikke kunne lette.

Men på samme tur skulle Trump også have kaldt de 1800 marinesoldater, der mistede livet ved slaget ved Belleau Wood i 1918, for fjolser.

Mindetur

Generelt skulle Trump ikke være for glad for det amerikanske engagement i de to verdenskrige.

Historien melder nemlig også, at Trump på turen skulle have sagt, at han ikke forstod, hvorfor USA engagerede sig i krigen på de allieredes side.

Det Hvide Hus har dog benægtet, at Trump skulle være fremkommet med de nedsættende bemærkninger om de døde soldater.

De fastholder, at det dårlige vejr gjorde det umuligt for Trump at rejse.

Trump var i Frankrig i 2018 for at mindes 100-året for afslutningen på 1. verdenskrig.

Her deltog også den franske præsident Emmanuel Macron og den tyske kansler Angela Merkel.