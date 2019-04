Dropper chaufføren: Selvkørende busser på vej

Danskere i hovedstadsområdet kan se frem til at køre i busser uden chauffører i den nærmeste fremtid.

I denne måned havnede en ansøgning om at teste de nye busser i det københavnske Nordhavnskvarter nemlig på bordet hos Vejdirektoratet til endelig godkendelse.

Bag projektet står Autonomous Mobility, Movia, Københavns Kommune og ejerforeningen Aarhusgadekvarteret blandt andre. I en pressemeddelelse oplyser de, at målet er at binde bydelen sammen på en enklere måde for de rejsende.

Busserne er klar

Faktisk er man allerede så langt i processen, at der er indkøbt to selvkørende busser, som i skrivende stund holder parkeret i garagen. De er helt klar til at komme på vejene, fortæller Pernille Amstrup Lytzen, produktudviklingschef i Autonomous Mobility.

- Vi har arbejdet i lang tid med at planlægge projektet og udforme ansøgningsmaterialet, som vi lige har sendt til Vejdirektoratet. Nu er vi meget glade for at tage de næste skridt, så vi kan begynde at implementere busserne.

Også Brian Petersen fra Aarhusgadekvarteret er tilfreds med planerne om selvkørende busser.

- Vi ser frem til at se projektet bliver en realitet. Det vil være rigtig spændende at bringe de selvkørende busser ind i nabolaget, og vi ser frem til at være og frontløbere på dette område, forklarer han.

Fakta om projektet De selvkørende busser i Århusgadekvarteret er en del af det europæiske Avenue-projekt, der introducerer selvkørende køretøjer i fire store europæiske byer i løbet af de næste fire år. Udover Nordhavn bliver selvkørende busser testet på gaderne og i Geneve, Lyon og Luxembourg. I alt 16 partnere fra syv europæiske lande udgør konsortiet. Den danske del af projektet ledes af Autonome Mobilitet, i samarbejde med CPH City og Port Development, Ejerforeningen Århusgadekvarteret, Københavns Kommune, Movia og Metroselskabet. Avenue-projektet har modtaget finansiering fra EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram. Kilde: Autonomous Mobility Vis mere Luk

Fremtidens busser

Interessen for selvkørende busser er stor ude i kommunerne. 80 ud af landets 98 kommuner har således allerede luftes tanken om at få de førerløse busser ud på vejene.

I sommeren 2017 testede Aalborg Kommune busser uden chauffør, mens passagerer i Albertslund også har haft samme mulighed i efteråret. Nu er turen kommet til København, og det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

- Det vil være offentlig transport, der løser fremtidens trafikproblemer i vores storbyer, og derfor er det fornuftigt at støtte et projekt med chaufførfrie busser i København. Projektet løser ikke trafikproblemer fra dag et, men vi vil få uvurderlig erfaring med selvkørende busser i et lille hjørne af København, lyder det fra borgmesteren.

Autonomous Mobility har allerede haft i alt 500 personer på testtur i sine selvkørende busser, der har plads til 12 passagerer ad gangen.

