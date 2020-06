Dropper karantæne: - Dansk politik er mærkelig

Ikke mange danskere tænker over at gå i 14 dages karantæne efter en tur i det svenske, selvom det er i tråd med myndighedernes anbefalinger

Det er efterhånden en gammel nyhed, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser på nuværende tidspunkt.

Har man for eksempel været på sommerhustur til Sverige under de solrige pinsedage, kan det således betyde fjorten dages karantæne, når man vender snuden hjemad igen.

Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra 15. juni åbner for rejser til.

Rejser man uden for de tre lande - det vil også sige til vores svenske naboer- bør man altså stadig gå i karantæne, anbefaler myndighederne. Men det er ikke just en anbefaling, som nogle grænsekrydsende danskere har tænkt sig at følge - tværtimod.

Ekstra Bladet har spurgt tre danskere, der enten var på vej til Sverige eller netop ankommet derfra om deres syn på myndighedernes anbefalinger om svensker-karantæne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kasper Bjerre Frid, 27, tager tit til Sverige i forbindelse med arbejde. Men karantæne regler er mærkelige, mener han.

- Det er tamt

- Det lyder simpelthen så mærkeligt, at myndighederne anbefaler det. Det ved jo godt, at ikke særlig mange kommer til at rette sig efter det, siger Kasper Bjerre Frid

Han krydser ofte grænsen til det Sverige i forbindelse med sit arbejde, men bor i Danmark. Selvom han allerede har tænkt over, at det ville give god mening at være i karantæne i 14 dage, hvis man er sammen med nogen, der er i risikozonen , så er det altså ikke en anbefaling, han har tænkt sig at efterleve.

-Jamen, jeg synes, det er tamt. Det giver ikke rigtig nogen mening, hvis man for eksempel ikke behøver at være i karantæne, når grænserne bliver åbnet til Tyskland eller Norge, lyder det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lene Jørgensen føler sig sikker i forhold til sine hyppige visit i det svenske. Foto: Anthon Unger.

- Skåne er sikkert

For 57-årige Lene Jørgensen har forslaget om eventuel karantæne ikke taget op til overvejelse, selvom hun godt kendte til reglen og myndighedernes anbefalinger.

- Skåneregionen er jo det område i Sverige, hvor de har lidt færrest dødsfald og hvor smitten er noget mindre end i de andre større regioner.

Hun mener, at myndighedernes og især regeringens politik er paradoksal.

- Dansk politik er dumt. Altså for os, der er tit i Sverige, ville det jo være skrækkeligt med 14 dages karantæne. Så ville jeg aldrig komme ud. Det punkterer idéen om, at vi danskere godt må rejse ind i Sverige, kvit og frit, men så skal burres inde igen, siger Lene Jørgensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Thomas Hansen anede ingenting omkring 14 dages karantænen. Foto: Anthon Unger

- Ville gå udover arbejde

Thomas Hansens ekskone bor i Sverige, og parrets fælles datter pendler mellem de to forældre imellem hver sit land. Han var slet ikke klar over myndighedernes anbefalinger lød på 14 dage.

- Det virker lidt mærkeligt, at det ikke er blevet meldt ordentligt ud. Jeg anede ikke, at det var en anbefaling. Jeg har jo ikke engang det clearet med mit arbejde.

- I værste fald ville det jo betyde, at jeg slet ikke kunne passe mit arbejde som elektriker. Og jeg ville heller ikke have råd til at holde 14 dages karantænefri, hvis ikke chefen betalte, siger Thomas Hansen.

Sverige har i det seneste døgn registreret otte døde blandt coronasmittede.

Det viser den svenske Folkhälsomyndighetens seneste opdatering.

Dermed har Sverige registreret i alt 4403 personer, som er døde med coronasmitte.

Det daglige tal for coronadødsfald i Sverige ventes at stige tirsdag, siger statsepidemiolog Anders Tegnell.

- Vi kommer med stor sandsynlighed til at se flere tilfælde i morgen, siger Anders Tegnell.

Det skyldes, at der ofte er et efterslæb i indrapporteringerne af dødsfald i weekenden.