Dropper opførelse af forhadt højhus: Nu frygter folk noget andet

Efter massiv kritik fra de lokale er planerne om at bygge et højhus i 22 etager i København droppet

De lokale var rasende over, at Københavns kommune ville bygge et 75 meter højt højhus på Nørrebro.

Knap 500 kritiske høringssvar fik kommunen tilsendt. Lokalpolitikerne valgte at lytte til borgerne og droppede derfor planerne om den 22 etager høje bygning, der både skulle rumme studieboliger, ejer- og lejeboliger.

Men Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg har ikke tænkt sig at droppe byggeriet på Nuuks Plads. Nu skal forvaltningen i samarbejde med arkitekterne komme med et nyt forslag til, hvad der skal bygges, der kan få et politisk flertal.

Klaus Mygind (SF), som er medlem af teknik- og miljøudvalget, var heller ikke tilfreds med det højhus, der blev foreslået. Men han er ikke afvisende for, at der kan komme en bygning, der er højere end seks etager.

- Jeg kan godt se, at det er fornuftigt med højhuse rundt omkring i byen. Men jeg synes, de skal have en arkitektonisk kvalitet, der giver noget til byen, og det skal være noget lavere, siger han til Ekstra Bladet.

Et andet højhus virker dog ikke til at tilfredsstille borgerne på Nørrebro.

En glidebane

En af forfatterne bag et af de 469 høringssvar er 43-årige Andreas Wittrup Willadsen, som både bor og arbejder som selvstændig i bydelen, håber, at politikerne bliver ved med at lytte til borgerne, når de skal finde ud af, hvad de skal bygge i stedet.

- Jeg frygter, at hvis man først giver lov til at bygge et højhus, vil andre bygninger blive revet ned til fordel for flere højhuse, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg var meget glad, da jeg hørte, at de ville droppe højhuset, og at der er politikere, der lytter til de massive protester. Det håber jeg, de bliver ved med.

Artiklen fortsætter under billedet:

Højhuset skulle have været på 22 etager, 60 boliger og 2000 kvadratmeter. Illustration: Over Byen Arkitekter

Hvad alternativet til højhuset bliver, frygter 65-årige Inge Marie Finderup Christensen, der har boet på Nørrebro i 25 år.

- Jeg er glad for, at de ikke bygger det første højhus. Men nu vil de lave et andet højhus. Men det ene højhus er vel lige så forfærdeligt som det andet, siger Inge Marie, der til dagligt underviser på VUC.

Artiklen fortsætter under billedet:

Inge Marie Finderup Christensen håber ikke, at det bliver bygget et nyt højhus. Privatfoto

Vil ødelægge bybilledet

Inge Marie faldt netop pladask for Nørrebro på grund af dets særlige udtryk og lave bygninger. Hun er derfor bange for, at et højhus vil spolere bybilledet rent æstetisk.

- Det her kvarter er helt specielt. Hele udseendet af kvarteret ville blive spoleret sådan en bygning, der rager op, siger hun.

Både Andreas og Inge Marie kan godt forstå, at kommunen gerne vil bygge flere boliger, men at plan A ikke var god nok.

- Jeg håber, de kaster boldene op i luften og kigger på, om man kan bruge de bygninger, der er der i forvejen. Og hvis de endelig skal bygge boliger, så håber jeg, bygningen kommer til at være mere i harmoni med de bygninger, der allerede er der, siger Andreas, der selv har deltaget aktivt til alle borgermøder angående højhuset.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, som også er formand for Teknik- og Miljøudvalget.