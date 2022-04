Dropper penge til de svage: Holder millionfest

Byråd mente ikke, der var råd til at hjælpe handikappede og ældre, men nu har kommunen fået råd til at holde en fest for 3700 ansatte. Pris: To millioner kroner

Der var ikke råd til at bruge 1,25 millioner kroner på Vesthimmerlands allersvageste borgere oven på corona, men tre måneder efter var der heldigvis fundet to millioner kroner til et brag af en fest for kommunens ansatte.

De 3700 kommunalt ansattes indsats under pandemien fortjener en belønning, lød argumentet i Vesthimmerlands Kommune.

Det skriver Nordjyske.

Ikke råd til de svage

Ifølge Nordjyske besluttede kommunen i første omgang, at der skulle gives en million kroner til en ledsageordning for svært handikappede.

De var dybt afhængige af andres hjælp, og mange var afskærmet for meget af omverdenen under coronaens restriktioner.

Ikke engang deres familier har kunnet besøge dem i længere perioder.

Vesthimmerlands Kommune lavede et lignende tiltag for svækkede ældre. Her satte kommunen 250.000 kroner af indtil februar måned, men det var der alligevel ikke råd til.

I sidste ende blev begge ordninger udsat på ubestemt tid af et flertal i kommunen. Det samme skete året før.

Vil have penge til begge

Dengang udløste aftalebruddet vrede hos SF's gruppeformand i kommunen, viceborgmester Theresa Berg Andersen, som også er med i økonomiudvalget, og som onsdag stemte ja til de to festlige millioner til personalet.

Ifølge SF'eren er det kritisabelt, at ordningerne er blevet udsat på ubestemt tid i sundhedsudvalget, men der skal stadig være plads til en fest. Pengene skal bare findes et andet sted, og det er i kommunens kassebeholdning. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- I får mig ikke til at sige, at dette er på bekostning af ældre og handikappede; jeg synes, det er vigtigt at vise anerkendelse for medarbejderne i kommunen, men jeg kan se, vi har en stor kassebeholdning, så byrådet kan stadig skaffe penge til ledsagerordninger, mener Theresa Berg Andersen.

- Men du siger, at de ældre og de syge er din absolutte højeste prioritet. Hvis det er tilfældet, kunne du så ikke markere dig, da du satte to millioner af til en fest?

- Jeg behandler mange punkter, og jeg forholder mig til hvert og et. Jeg mener, at der er pengene til det, og jeg mener, at der var penge til begge dele her, jeg ved, at der er penge på den bundlinje.

'En på opleveren'

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få fat i Vesthimmerlands Kommunes borgmester, Per Bach Laursen fra Venstre. Han er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Men til Nordjyske har han kommenteret festen, hvor han pointerer, at medarbejderne har gjort en 'ekstraordinær indsats som følge af covid-19', og at det er vigtigt at give medarbejderne 'en på opleveren'.