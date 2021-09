Dropper stor udvidelse

Aarhus skulle have haft en letbaneudvidelse til Aarhus Ø, men det sætter borgmester Jacob Bundsgaard nu en stopper for

Den omdiskuterede, aarhusianske letbane giver endnu en gang byrådspolitikerne i Jyllands største by hovedpine.

Det var nemlig meningen, at letbanen skulle udvides til Aarhus Ø. Men det sætter borgmesteren, Jacob Bundsgaard nu en stopper for.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det er et højt trafiktryk ved Nørreport, som gør, at planerne ryger i vasken. Der er både Byrådet og Folketinget har afsat flere millioner til projektet. Foto: POLFOTO

40 millioner

Anden etape af Aarhus letbane skulle have nået Aarhus Ø, Braband og Hinnerup. Og byrådspolitikerne afsatte i 2018 millioner til netop dette. 40 millioner havde Folketinget året forinden hældt i undersøgelserne.

Problemet er det meget trafikerede kryds, som letbanen skulle have gået igennem.

- Vi trækker en streg i sandet, da det viser sig umuligt at føre letbanen igennem krydset, lyder det fra Jacob Bundgaard.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Aarhus' borgmester Jacob Bundgaard tror på, at det eventuelt kan være føreløs teknologi, som skal erstatte letbanen ved Aarhus Ø. Foto: POLFOTO

I 2020 blev man klar over, hvor svært det ville være at føre letbanen gennem krydset. Derfor satte man ambitionerne i bero. Og nu vil Jacob Bundsgaard lægge projektet helt ned. Han skal dog stadig have opbakning til forslaget.

Førerløs teknologi

Men projektet om at få mere offentlig transport ud til den nye bydel er ikke dødt endnu.

- Det kan også være, at det er her, vi skal afprøve førerløs teknologi, da det er et relativt afgrænset område. Det er noget af det, vi skal se på nu, kommer det fra den aarhusianske borgmester.

Det er begrænset, hvad der går af offentlig trafik ved den Aarhus Ø i øjeblikket. Bus 23 kører mellem Rutebilsstationen og Aarhus Ø to gange i timen. Men til TV 2 Østjylland forklarer Jacob Bundsgaard, at man er lige så godt stillet i forhold til kollektiv trafik i Aarhus Ø, som andre dele af byen.