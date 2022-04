Dropper vaccine-invitationer

Sundhedsstyrelsen vil fra 15. maj ikke længere sende invitationer, om at borgere kan blive vaccineret mod covid-19. Tilbuddet består, men man skal derefter selv henvende sig.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen tirsdag i en pressemeddelelse.

- Vi står et godt sted. Foråret er kommet, og vi har god kontrol med epidemien, som ser ud til at aftage, siger enhedschef Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

- Indlæggelsestallene er stabile, og vi forventer også, at de snart falder. Derfor afrunder vi massevaccinationsprogrammet mod covid-19.

Selv om Sundhedsstyrelsen lukker ned for invitationer til vaccinationer for nu, betyder det ikke, at det ikke kan komme igen.

I meddelelsen skriver Sundhedsstyrelsen, at der til efteråret 'sandsynligvis' vil blive behov for at vaccinere mod covid-19 igen - men muligvis ikke for alle.

- Vi planlægger at åbne vaccinationsprogrammet igen til efteråret. Forud for det skal der laves en grundig faglig vurdering af, hvem og hvornår der skal vaccineres og med hvilke vacciner, siger Bolette Søborg.

- Vi forventer at fremlægge en plan for de overordnede rammer for sæsonen 2022-2023 før sommerferien.

Styrelsen påpeger også, at dens anbefalinger stadig står ved magt.

- Vi anbefaler fortsat vaccination til personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19-sygdom. Det gælder særligt for personer over 30 år og for gravide, hvis de er uvaccinerede, siger Bolette Søborg.

Der vil fortsat være vaccinationssteder åbne rundt om i landet. Her kan man henvende sig, hvis man ønsker en vaccine.

Sundhedsstyrelsen giver dog i højere grad mulighed for, at den hen over sommeren kan foretages individuelle lægefaglige vurderinger af behovet for fjerde stik til patienter, der vurderes at have et særligt behov.