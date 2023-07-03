Drukneulykke på Bornholm

Bornholm Politi modtog 14.49 en anmeldelse om en drukneulykke ud for Dueodde på Bornholm. Det skriver de på Twitter.
På nuværende tidspunkt ønsker Bornholms Politi imidlertid ikke at udtale yderligere om hændelsen.
Opdateres.
Politi, redningsmandskab og Forsvaret er på stedet, oplyser Bornholms Politi
Bornholm Politi modtog 14.49 en anmeldelse om en drukneulykke ud for Dueodde på Bornholm. Det skriver de på Twitter.
På nuværende tidspunkt ønsker Bornholms Politi imidlertid ikke at udtale yderligere om hændelsen.
Opdateres.
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK
EFTER VINGEGAARD-KRITIK