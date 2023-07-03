Annonce:
Annonce:
Samfund

Drukneulykke på Bornholm

Politi, redningsmandskab og Forsvaret er på stedet, oplyser Bornholms Politi

Annonce:
Følg Samfund

Bornholm Politi modtog 14.49 en anmeldelse om en drukneulykke ud for Dueodde på Bornholm. Det skriver de på Twitter.

På nuværende tidspunkt ønsker Bornholms Politi imidlertid ikke at udtale yderligere om hændelsen.

Opdateres.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Ubegrænset Sport
Ekstra Bladet
Så løber du aldrig tør
79
,-
/md.

ROSKILDE-GALLERI

Annonce:

VILDT VÆGTTAB

DAGENS EB+

Det er symbolsk, at Frankrig er i flammer
Annonce:

NY PODCAST

ENGELL:

Annonce:

BEDSTE RÅD

WATT SLÅR HÅRDT:

ADGANG FORBUDT

Spar med
Det kan du spare
Vaskemaskine
- kr
Opvaskemaskine
- kr
Elbil
- kr
Se, hvornår du skal starte
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Se, hvornår strømmen er billigst
Annonce:
Annonce: