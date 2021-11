DSB aflyser julefrokoster for alle 7000 ansatte i år. Det sker på grund af frygt for smittespredning, skriver TV 2 Lorry.

Desuden frygter virksomheden, at deres julefrokoster vil kunne påvirke infrastrukturen i hele landet, hvis mange ansatte bliver smittet ved julefrokoster.

- Risikoen for, at arrangementet kan være kilde til smitte og forstyrre trafikafviklingen er simpelthen for stor, siger Poul Gernzøe-Enemark, underdirektør og forhandlingschef i DSB, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Julefrokosterne vil i stedet blive holdt til sommer næste år.

På et myndighedspressemøde om coronasituationen fredag lød det fra vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst, at det er muligt at gennemføre julefrokoster i år, hvis det gøres med 'sund fornuft'.

- Man kan godt afholde julefrokosterne, men jeg vil minde om de smitteforebyggende anbefalinger, sagde hun.

På pressemødet henviste hun til, at det blandt andet handler om at holde afstand, sikre god udluftning og hygiejne samt at sørge for at blive hjemme, hvis man har symptomer.

DSB er tilsyneladende ikke den eneste virksomhed, der har valgt at aflyse årets julefrokost på grund af den aktuelle coronasituation.

I SMVdanmark, der organiserer omkring 18.000 små og mellemstore virksomheder, oplever man en markant stigning i antallet af aflysninger blandt de virksomheder, som leverer til julefrokoster.

- Kunderne aflyser af frygt for smitte, så det er jo deres eget valg.

- Men de gør det, fordi myndigheder og politikere har opgraderet corona til en samfundskritisk sygdom. Derfor bliver folk bekymrede, siger Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark.

Hos DR har man også valgt at aflyse årets julefrokost af frygt for smittespredning.

Det samme har virksomheder som Danfoss, Aarstiderne, Danske Fragtmænd og den danske del af PostNord.

Det skriver DR og Finans.