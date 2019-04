DSB: Al togdrift i Østdanmark indstilles

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Al togdrift i Østdanmark - og øst for Odense - er blevet indstillet, oplyser DSB.

Indtil videre kører togene ikke på Sjælland frem til klokken 10.00, fremgår det af Rejseplanen.

InterCity- og Lyntog fra Jylland mod Fyn/Sjælland kører frem til foreløbig klokken 10 kun til Fredericia eller Odense.

Foto: Kenneth Meyer

DSB har tidligere meddelt, at der ikke kører S-tog i Storkøbenhavn. Nu er også fjern og regionaltog indstillet.

Årsagen til sammenbruddet i togdriften mandag morgen skyldes en strejke blandt lokomotivførerne.

Ingen togbusser

DSB oplyser endvidere, at der ikke vil blive indsat togbusser som erstatning for togene.

Der er omkring en halv million danskere, som dagligt rejser med DSB. Ifølge DSB er det ikke muligt at fremskaffe busser nok til at dække behovet.

Ifølge DSB vil Rejseplanen løbende vil blive opdateret.

Ekstra Bladets folk på Hovedbanegården i København fortæller, at omkring 50-70 ansatte i DSB demonstrerer foran banegårdens indgang overfor Tivoli.

- Indenfor venter en del passagerer forgæves på deres tog. De er blevet klar over, at det stort set er umuligt at komme fra København med tog. Folk virker ikke forvirrede. De er nærmere trætte af, at de er blevet ramt af arbejdsnedlæggelsen. Alle står opgivende og forsøger at finde alternative rejsemåder, oplyser Ekstra Bladets Peter Jeppesen.

Den sædvanlige morgentravlhed på Allerød Station udeblev mandag morgen. Foto: Jakob Boserup

- Det er pisseirriterende. Vi bliver taget som gidsler hos nogen, der strejker. Det, synes jeg ikke, er ok, siger Susanne Christensen, der hver dag pendler mellem Viby Sjælland og København.

Hun tjekkede som det første i morges Rejseplanen, hvor alt så normalt ud, men det ændrede sig pludseligt.

- Jeg troede, at jeg kunne komme med bussen mod Solrød og så tage et S-tog derfra, men det kan jeg så heller ikke. Så nu ved jeg ikke, hvad jeg gør, siger hun.

Forstår dem godt

Også Nikolaj Fraling sidder fanget på den iskolde station i Viby Sjælland.

- Det er skide irriterende for mig for jeg har ikke andre muligheder herfra. Jeg har ingen bil, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, siger han.

På sin vis kan han godt forstå de ansatte i DSB.

- Men de lader mange mennesker i stikken på denne her måde. Jeg bliver taget som gidsel, siger Nikolaj Fraling, der bioanalytiker på Gentofte Hospital.

Uroen mellem DSB-ansatte og ledelsen i DSB har længe ulmet. Søndag meddelte en række anonyme DSB-ansatte, som frygtede for deres fremtid i DSB, at togdriften mandag morgen ville blive ramt.

Det lader til at blive en heftig morgen for togpendlerne pga. arbejdsnedlæggelse blandt #DSB-personale. Som det ser ud lige nu kører der ingen S-tog, og der er mange aflysninger af regionaltog. Rejseplanen bliver løbene opdateret. #P4trafik #pendlerliv — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) April 1, 2019

Det er forhandlinger mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB's ledelse, som er brudt sammen. Ifølge Dansk Jernbaneforbund har de ansatte i DSB ikke længere tillidsfolk. Denne påstand afvises dog af ledelsen i DSB.

Foto: Kenneth Meyer

DSB har angiveligt ønsket at nedbringe antallet af tillidsfolk fra 99 til 41. Dette skulle være blevet accepteret af Dansk Jernbaneforbund. Den endelig aftale er dog aldrig blevet underskrevet, fordi andre aftaler mellem parterne ikke er på plads. Disse aftaler handler blandt andet om de ansattes arbejdsvilkår.

Ulovlig nedlæggelse

Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, siger til Ritzau, at det er usikkert, hvornår togene vil køre igen.

- Der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Og det er i sagens natur svært at sige, hvornår lokomotivførerne genoptager arbejdet, siger han.

- Vi opfordrer alle passagerer til at holde sig opdateret online. Men man bør forsøge at finde alternative transportformer som for eksempel bus eller metro.

Han understreger, at rejsetidsgarantien fortsat gælder.

