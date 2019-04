DSB-ansatte genoptager arbejdet

Togansatte hos DSB har genoptaget arbejdet efter en arbejdsnedlæggelse, der har stået på sin tidlig mandag morgen.

Det oplyser informationschef Tony Bispeskov fra DSB.

- Sagen er den, at vores kørende personale på både S-togsnettet og fjern- og regionaltogene på den østlige del af landet begynder at vende tilbage til arbejdet.

- Derfor er vi begyndt at genoprette trafikken, siger Tony Bispeskov.

Han fortæller, at der er et langt efterslæb, som betyder, at trafikken først vil være tilbage i normal drift tirsdag morgen.