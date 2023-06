DSB-ansatte genoptager arbejdet

Efter flere dages tog-kaos genoptager medarbejderne hos DSB arbejdet.

Det oplyser DSB til TV 2.

DSB-ansatte på værkstederne har haft nedlagt arbejdet i dagevis, og det har sat spor i togtrafikken, som har været plaget af forsinkelser og aflysninger.

Intet gennembrud

Jens Kjeldsen, som er landsformand for Fællesorganisationen Jernbanedrift, har tidligere forklaret, hvorfor medarbejderne strejkede.

- Medlemmerne er sure over, at det har været en dikteret lønforhandling. Vi fik tilbudt et tal, og det sagde vi nej til og argumenterede for, at tallet skulle være anderledes. Men DSB rykkede sig ikke, sagde han.

Ifølge TV 2 har der ikke været et gennembrud i forhandlingerne. Alligevel er de ansatte mødt på arbejde torsdag morgen.

Togtrafikken fortsat ramt

Onsdag oplyste informationschef i DSB Tony Bispeskov, at DSB onsdag har sat 61 ud af 96 IC3-togsæt ud af drift. Torsdag er tallet 72 vogne, som skal repareres og tjekkes.

Det betyder, at selv når de ansatte møder på arbejde igen, vil der være en periode, hvor DSB stadig vil være ramt af konsekvenserne, fordi der er en lang hale af ting, der ikke er blevet repareret løbende. Det forklarede Bispeskov onsdag.

I begyndelsen af ugen havde klargøringspersonalet ligeledes nedlagt arbejdet. De vendte tilbage på arbejde tirsdag, mens ansatte på værkstederne fortsatte arbejdsnedlæggelsen.

Tirsdag lød meldingen, at omkring 600 til 700 medarbejdere på DSB's værksteder havde nedlagt arbejdet.