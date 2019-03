DSB-ansatte truer med strejke: Vil lamme Danmark på mandag

Togdriften kan meget vel gå hen og blive lammet på mandag. Flere ansatte truer nemlig med at strejke, efter at DSB og Dansk Jernbaneforbund igen er blevet uenige.

I pressemeddelelsen lyder det:

'Det er med stor beklagelse, at medarbejderne i DSB må meddele offentligheden, at arbejdet nedlægges mandag d. 1 april 2019 i tidsrummet 04:00-15:00, da DSB har valgt at opsige samtlige tillidsmænds erhverv fra denne dato. Der vil altså ingen tillidsmænd være i hele DSB fra 1. april,' lyder det.

De ansatte peger på, at en ting er, at tillidsmændene er bindeledet til ledelsen. Den anden del er, at tillidsmændene hjælper ved ulykker, lyder det:

'Det er dem, som tager sig af os, når vi påkører en person, og når vi står med følelserne i spåner, og dem som vi stoler på, og har tillid til. DSB ønsker nu at samme funktion skal varetages af vores ledere, som vi ikke har tillid til, samme ledere som vi har haft fraværssamtale med dagen forinden, og som ikke ønsker at vi udtaler os kritisk om vores arbejdsforhold,' lyder det.

Manglende tillid

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har konflikten ulmet et stykke tid, og det har længe været på tale at gå i strejke, hvis tillidsmandssystemet blev udfordret.

Fredag aften er der sendt en pressemeddelelse ud fra Dansk Jernbaneforbund, hvor det lyder:

'Der er ikke længere tillidsfolk i DSB fra mandag den 1. april (og nej, det er ikke en aprilsnar)'

'Løn for april er DSBs vurdering af, hvordan det fremtidige lønsystem skal se ud. Det er ikke noget, som Dansk Jernbaneforbund har forhandlet – endsige ved hvordan ser ud!'

Efter pressemeddelelsen fra Dansk Jernbaneforbund har Ekstra Bladet modtaget en pressemeddelelsen underskrevet 'De ansatte i DSB.' Folkene bag er bange for at miste deres job, og derfor er der ingen, som vil lægge navn til meddelelsen. Men ifølge Ekstra Bladets kilder med tæt kendskab til sagen, er der stor sandsynlighed for, at togtrafikken lammes i Danmark på mandag.

DSB: Ufint

På den anden side af bordet gør DSB klar til at gå i retten, hvis arbejdsnedlæggelsen bliver en realitet:

- Vi har allerede orienteret Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening, at der vil være tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Og jeg vil sende et brev til Dansk Jernbaneforbund, hvor jeg i klare vendinger fortæller, at jeg forventer, at de beder folk om at lade være med at nedlægge arbejdet. Hvis det sker, er det så ufint, som det kan være, siger Poul Gemzøe-Enemark, underdirektør, DSB.

Samtidig bestrider DSB, at der ikke er plads til tillidsfolk i DSB. 28. marts sendte DSB således et brev til Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund, hvori det lyder:

'For så vidt angår spørgsmålet om tillidsrepræsentanter efter 1. april 2019, så skal vi under henvisning til vores drøftelse i efteråret 2018 gøre opmærksom på, at overgangen til de nye tillidsrepræsentantregler, netop blev udskudt til den 1. april 2019 efter ønske fra Dansk Jernbaneforbund, idet forbundet skulle have den fornødne tid til at komme på plads med nye valg af tillidsrepræsentanter. Vi skal derfor foreslå, at parterne aftaler at følge den nye TR-aftale, der er forhandlet parterne imellem, og at Dansk Jernbaneforbund inden 1. april 2019 meddeler DSB(...), hvilke tillidsrepræsentanter, der er valgt som tillidsrepæsentant i DSB efter denne aftale.'

Poul Gemzøe-Enemark fortæller, at parterne er blevet enige om, at det ville være passende med 41 tillidsfolk. Desuden supplerer han brevet:

- Enten må de bero på en misforståelse, eller også informerer de mod bedrevidende.

Sådan ser pressemeddelelsen ud.

Se også: Claus må ikke sælge DSB-billetter: Svines til når automaten går ned

Se også: - Sørgeligt

Se også: DSB fyrer folk

Se også: Færre passagerer og lavere indtjening: Direktøren stiger i løn

Se også: Arrogante DSB sænker priserne ... på nogle billetter

Se også: Ekstremt mange sygemeldinger aflyser tog: DSB hiver ansatte i retten

Se også: Iskold stemning i DSB: Ledelsen er 'fuldkommen utroværdige'

Se også: Krig i DSB: 'Folk gider ikke høre på ham'

DSB lukker alle rulletrapper på Hovedbanegården