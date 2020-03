DSB beder om hjælp: Hold afstand!

Oplever du, at der er for mange mennesker med S-togene? Send os dit tip eller billede på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

DSB har indført krav om pladsbillet i alle InterCity, InterCityLyn og regionaltog for at overholde myndighedernes krav om at give plads.

Det er dog ikke muligt for DSB at indføre kravet om pladsbillet i S-togene, og derfor kan der opstå problemer, da der på flere S-togsstrækningerne er færre afgange.

- Der er ikke mulighed for pladsbillet. Hvis man kommer ind i et tog, og der ikke er plads, så er rådet, at man tager det efterfølgende S-tog, siger DSB's informationschef til Ekstra Bladet.

Men er det så kun op til passagererne selv at sørge for, at der ikke er for mange mennesker i S-togene?

- Det er klart, at det er både og (også DSB's ansvar, red.). Fra vores side har vi gjort nogle initiativer for, at vi ikke bliver for mange. Men det er også op til den enkelte. Folk er nødt til selv at hjælpe, siger Tony Bispeskov.

Hvad er det helt konkret for nogle initiativer, I selv har taget?

- Vi har mange flere S-tog, end vi har regionaltog, så det er vores vurdering, at der vil være masser af plads.

Men I opfordrer ikke jeres kontrollører til at sige til passagererne, at de skal holde afstand?

- Vi kan godt sige til folk, at de skal give mere plads, men vi har ikke nogen lovhjemmel til at smide folk ud på den måde. Folk må udvise forståelse og bidrage til, at vi holder afstanden, lyder det fra informationschefen.

For S-togene gælder, at linje A, B og C kører hvert 20. minut. Linje F kører hvert 10. minut.