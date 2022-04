DSB-billetsalg nede

Hvis du er i akut behov for en togbillet, så er det ikke muligt at få hjælp fra DBS's app, netbutikken eller billetautomaterne rundt i landet.

Det er stadig uvist, hvornår tjenesterne kommer op at køre igen.

Det oplyser DSB til Ekstra Bladet, som dog kan fortælle, at det stadig er muligt at bruge rejsekortet.

DSB fortæller, at de arbejder på at løse problemet.

De fortæller også, at hvis man bor på Sjælland - og skal købe en togbillet til et andet sted på Sjælland - så kan man benytte DOT's app til et billetkøb. Dette gælder dog ikke, hvis du skal andetsteds hen i Danmark.