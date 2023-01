DSB-bosser afsløret: Får kæmpe bilbonus

Ifølge DSB er toget en afgørende mulighed for at gøre en forskel for samfundet. Alligevel modtager topboss Flemming Jensen over 13.000 kroner om måneden i biltilskud. Det vil han dog ikke tale med Ekstra Bladet om

Ifølge DSB er toget en afgørende mulighed for at gøre en forskel for samfundet. Alligevel giver de deres topbosser tusindvis af kroner for at køre rundt i bil

Bæredygtighed og klimaet er ifølge DSB altafgørende for fremtidens samfund. Derfor har de sat alle sejl ind for at lokke danskerne til at taget toget fremfor bilen.

Men de har tilsyneladende efterladt deres egne topbosser på perronen.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, hvordan DSB-direktør Flemming Jensen i årevis har fået et månedligt biltilskud på 13.750, imens den øvrige del af direktionen også er blevet belønnet med fri bil de sidste tre år, fremgår det er vederlagsrapporterne.

'Månedligt biltilskud svarende til den skattemæssige værdi af en af direktøren valgt bil til en maksimal anskaffelsespris på 750.000 kr. (13.750 kroner)', lyder det.

Samme tilskud får de øvrige seks medlemmer af DSB's direktionen. Dog kun 9000. kroner om måneden. Og det samme gjorde sig gældende i 2020 og 2019.

Alt sammen selv om DSB's topledelse arbejder få hundrede meter fra Høje Taastrup Station, der er et af Danmarks togknudepunkter.

Ekstra Bladet troppede op ved DSB's hovedkontor i Høje Taastrup, men Flemming Jensen ønskede ikke at tale med os. Foto: Anthon Unger

DSB: Toget er vejen frem

DSB-toppen fortæller dog en anden historie, når man besøger DSB's hjemmeside. Her er alt fokus på at tage toget og bæredygtighed frem for alt

'Arbejdet med klima, miljø og bæredygtighed er forretningskritisk for os. Vi vil være med til at gøre Danmark mere bæredygtigt og fri for trængsel på vejene med en effektiv og miljørigtig kollektiv transport, gennem vores målrettede indsats skal alle kunne få mere tid til sig selv med en hurtig, komfortabel rejse med grønne valgmuligheder fra dør til dør' skriver DSB.

Samtidig kan man finde et kort videoklip med direktør Flemming Jensen, der taler varmt om at tage toget.

- Allerede i dag er toget en mere miljø- og klimavenlig transportform. Med investeringer i de nye elektriske togsæt som løbende kommer, bliver det den klart mest miljøvenlige måde at transportere sig på. Vi ved, at flere og flere mennesker kommer til at tilbringe mere tid i kø på landevejene. Det kan vi løse.

- Toget er en utrolig effektiv måde at transportere mange mennesker på. Jo flere danskere der rejser med toget, jo mere bidrager vi til at skabe et bæredygtigt Danmark, siger direktøren.

Flemming Jensen vil have os alle til at tage toget, men gider ikke selv. Foto: Jens Dresling

Tjener kassen

Men det gælder tilsyneladende ikke ham selv og resten af DSB's topchefer, der får penge for at køre bil. Selv om de næppe mangler penge til et månedskort.

Med pension og personalegoder tjente Flemming Jensen 6,725 millioner kroner i 2021. De øvrige medlemmer af direktionen tjente i 2021 3,65 millioner, mens direktør for Strategi & Togmateriel fik en fastholdelsesbonus op 2,8 millioner og derfor endte med at få 6,5 millioner ind på kontoen sidste år.

Flemming Jensen har i et interview med TV2 tidligere fortalt, at han ikke tager toget til arbejde. Det er for bøvlet.

- Nogle gange med toget, ofte med bilen. Lige der, hvor jeg bor, er det lidt besværligt, Man kan godt, så skal jeg til Høje Taastrup, men der er ikke de bedste forbindelser i dag, sagde Flemming Jensen dengang.

Ekstra Bladet er dog klar med en hjælpende hånd. Turen fra Haslev til Høje Taastrup tager omkring 40 minutter, og et hurtigt kig på rejseplanen.dk viser, at du rent faktisk kan bruge DSB's tilbud og komme frem i nogenlunde samme tid.

En tur i bil til Ringsted tager i omegnen af 20 minutter, mens toget fra Ringsted til Høje Taastrup tager omtrent det samme. Vupti. 40 minutters rejse, og så bidrager du endda til DSB's strategi og det danske samfund.